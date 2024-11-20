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花蓮爭取震災紅單戶重建補助 政院核定每坪最高15.3萬

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮0403地震後，多棟大樓住宅受損，縣府與立委傅崐萁聯手爭取，獲行政院核定補助興建成本85%，總經費13.6億元。圖／聯合報系資料照片
花蓮0403地震後，多棟大樓住宅受損，縣府與立委傅崐萁聯手爭取，獲行政院核定補助興建成本85%，總經費13.6億元。圖／聯合報系資料照片

花蓮4月發生大地震，震損的紅黃單戶共182件，其中紅單90件，縣府今天宣布，已獲行政院核定紅單戶重建補助方案，補助比例為興建成本的85%，每坪最高補助15.3萬元，總經費13.6億元。

縣府表示，行政院已於18日正式核准，補助對象為經認定屬紅單且強制拆除的合法建物所有權人，該建物以自用住宅為限，非自用住宅、民宿、餐廳、飯店、工廠等不予補助，經統計，符合資格的包括天王星大樓、統帥大樓、馥邑京華大樓等6處集合住宅，共12處、393戶。

縣府指出，若採都市更新或危老條例辦理重建，補助重建平房每坪5.56萬元，6樓以上最高每坪12萬元，最多補助30坪，每戶上限360萬元；若採立法院7月16日主決議方案重建，可領取原地原容積興建補助，1到3樓每坪補助10.57萬元，4樓以上最高單價補助，以18萬元的85%計算，達每坪15.3萬元。

花蓮縣政府表示，要感謝國民黨立院黨團總召傅崐萁協助，上月初公共工程委員會提報重建方案，傅崐萁天天追蹤行政院進度，經國發會及國土署多次研議修正後，前天獲核定。

方案總經費13.6億元。個案可在領得建造執照時，由起造人列冊，檢同相關證明文件，向花蓮縣政府提出申請，經審查核准後，分期撥付款項到重建專戶，第1期款於個案領得建造執照並申報開工時，撥付補助金額6成，最後1期款於個案領得使用執照時才會撥付。

傅崐萁 花蓮縣政府 行政院

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