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傳統海洋文化重生 八斗子罾子船新船龍目開光

中央社／ 高雄20日電

海委會攜手海科館復造「八斗子罾子船」，新船今天龍目開光，船隻將停泊海科館海洋劇場半戶外空間，讓民眾近距離感受結合現代技術與傳統工藝所打造的罾子船。

海洋委員會表示，國立海洋科技博物館座落基隆市八斗子地區，藉由「重現八斗子罾子船手工造舟計畫」，回溯過往漁業歷史，並保存與再現造舟技藝，讓承載豐富海洋智慧和捕撈技術的罾子船重回八斗子，拉近民眾與海洋間連結，提高全民對海洋文化認識與關注。

海科館指出，為了讓民眾有機會學習與體驗手工造舟，已分別舉辦2場「造舟木工坊」，民眾參與罾子船製作過程，體驗傳統造舟歷程，喚起大眾對海洋的情感連結，讓每個人成為海洋文化的傳遞者與守護者。

海科館表示，完成的罾子船將永久典藏海科館，作為傳承台灣海洋文化象徵，未來將持續舉辦系列性木工坊與相關推廣活動，讓更多民眾有機會接觸並學習傳統技藝。

海委會發布新聞稿指出，為復振台灣航海文化力，今年啟動以「船」為載體、「出航」為核心架構的「復振航海文化力」計畫，攜手地方政府、社教館所、民間團體及各級學校，共同推動海洋文化知識建構、史料梳理與傳統技藝實踐。

海委會表示，海科館以「重現八斗子罾子船手工造舟計畫」響應「復振航海文化力」，新船今天龍目開光，眾人共同見證融合社教館所典藏研究及木工傳統技術的手工船舶重現，致敬台灣傳統漁業文化，也重建海洋文化集體記憶。

海委會 海科館

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