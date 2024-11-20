見證花東廣播史 花蓮港放送局1944重新開幕成藝文地標

位於花蓮市美崙地區的舊中廣花蓮台，原為東部唯一的放送局，已有80年歷史，花蓮縣文化局修繕活化，轉型為「花蓮港放送局1944」，規畫6個主題展展區，還有專業的錄音空間，明天開幕，重現東部電台歷史。

花蓮港放送局完工於1944年，是日據時期日本人在台設置的5個放送局之一，也是東部唯一，是台灣東部廣播事業的開端。國民政府來台後接收，一開始是台灣廣播電台花蓮台，後來改為中廣花蓮台，1949年起製播地方性節目，是花蓮人重要的聲音來源。

中廣花蓮台7年前搬遷到花蓮後火車站附近，將這處歷史建築與場區，連同兩座高架發射台鐵塔，及錄音器材、自製真空管發射器等廣播設備，全數移交給花蓮縣文化局維護管理。

文化局表示，花蓮港放送局主體構造建於日據末期，結合近代磚造洋式及木造日式風格，雖多次修繕，仍保有日式書院窗、小舞壁等構造，且見證花東地區的台灣廣播歷史發展，具有歷史文化價值，縣府向中央爭取前瞻計畫補助，2018年起投入修繕、活化工作，保留這座歷史遺址的文化價值。

文化局表示，建築內部增設錄音空間，也完成園區景觀優化、常設展設置，明天將以「花蓮港放送局1944」重新開幕，空間規畫分為展覽區、錄音空間和休閒空間三大區塊。