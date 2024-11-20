台東焚化爐底渣送鹿野和卑南鄉掩埋 2鄉長提條件
台東焚化廠預計明年正式營運，產生的底渣和飛灰傾向送到縣內卑南鄉、鹿野鄉。卑南鄉表示有條件接受；鹿野鄉則表示僅收鄉內垃圾產生的底渣和飛灰。
台東焚化爐目前試營運中，明年初將正式營運，產生的底渣和飛灰如何處理引起縣民關注，也成為近日台東縣議會關注議題。國民黨籍縣議員陳志峰今天質詢台東縣長饒慶鈴和環保局長郭建成。
饒慶鈴明確表示以自主處理為目標，特別是飛灰固化物要在縣內掩埋。
郭建成則進一步說明，底渣經過處理可以用於公共工程，飛灰目前還是以固化後掩埋的方式處理，因台東縣內無相關技術廠商，也無場址，所以都委託縣外處理，不但要支付處理費用，且交通運輸也產生大量碳足跡，因此，仍以縣內自主處理為目標。
他說，台東縣13個垃圾掩埋場都是可能場址，但卑南鄉及鹿野鄉的垃圾掩埋場早年規劃時就是飛灰固化物掩埋場，所以會優先做為飛灰掩埋場。
這兩鄉的掩埋場當初設計掩埋飛灰，但後來掩埋一般垃圾且被填滿，所以須先清出垃圾，並經善後再做飛灰固化物掩埋場。
無黨籍縣議員潘貴蘭發言表示，民眾憂心會影響到觀光、環保及農業，建議縣府要在公開透明的情況下選址，不要因為缺乏溝通而導致民眾抗爭。民眾黨籍縣議員陳宏宗則建議，按各鄉鎮市送燒垃圾的比例，各自帶回飛灰。
被環保局點名的鹿野鄉，鄉長李維順接受中央社記者電話訪問時表示，如果各鄉鎮自己垃圾焚燒後的灰渣和飛灰運回各鄉鎮處理，他能接受，但如果要鹿野鄉負責全台東縣則不接受。
卑南鄉長郭宗益則表示，如果能保證無環保疑慮，給予卑南鄉回饋補償，以及和鄉民完成溝通，他就沒意見。
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