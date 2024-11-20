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羅東鎮公所重建案再掀爭議…原址或遷建　代表會藍綠互槓

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
羅東鎮代會多名民進黨籍代表反對原址重建，副主席李錫欽（左）、代表陳定霖（右）等人都較支持遷建機六用地。記者陳敬丰／攝影
羅東鎮代會多名民進黨籍代表反對原址重建，副主席李錫欽（左）、代表陳定霖（右）等人都較支持遷建機六用地。記者陳敬丰／攝影

宜蘭縣羅東鎮公所計畫原址重建，編列明年臨時辦公室搬遷費用2858萬元。今鎮民代表會上，多名民進黨籍代表反對原址重建，重提遷建機六用地；國民黨籍鎮長吳秋齡表示，工程應繼續往前走，盼代表會全力支持，勿阻擋預算。鎮代會將在下周表決。

羅東鎮公所屋齡超過50年亟需重建，2020、2021年吳秋齡第一屆任期內，公所編列1456萬元規畫設計監造費用，2022年鎮長選舉時，代表民進黨競選的黃適超提出遷建方案，主張遷建到羅東運動公園旁的機六用地；吳秋齡最後連任成功，公所也延續原址重建的規畫。

羅東公所原估計重建工程費用約7億元，由於物價上漲，今年上升到約10億元，並於明年度總預算中編列2858萬3000元「臨時辦公室搬遷費用及第二期裝修費用」，本已獲得代表會共識，今天代表會審預算時，多名民進黨籍代表跳出來反對原址重建。

民進黨籍副主席李錫欽表示，目前公所所在地是精華區域，若遷建機六用地，原址就可以改為商業用地，帶來無限可能，相反的，原址重建只會阻礙發展；他更批評前任鎮長林姿妙上任以來，公所做事都不和代表會商量，搞得這10多年來羅東發展停滯。

民進黨籍代表張蕙蘭質疑，公所只獲得中央承諾補助1億元，其餘9億元工程費哪裡來？公所一年收入才7億元，應該要通盤規畫。民進黨籍代表陳定霖指出，現在的公所建物既然通過耐震測試初評，沒有急迫重建需求，況且臨時辦公室也得等到宜蘭第二行政中心完成才能搬遷。

無黨籍代表林聰文認為，機六用地取得是大問題，就算一切順利，也得花至少2年徵收，徵收費用高達6億餘元；羅東公所重建的腳步已經慢其他鄉鎮市很多，現在不是爭執的時候。國民黨籍代表陳震宇也說，機六用地取得時間難以估計，原址重建才是最快的方式。

吳秋齡說，公所現址是羅東鎮的中心，也是未來城鎮之心亮點計畫的重點，不只廳舍重建，後續還有商業城規畫、立體停車場與展演廳，新的公所也會供社區做活動中心；原址重建勢在必行，希望代表會全力支持，工程預算一定會盡力向中央爭取。

宜蘭縣羅東鎮公所建物超過50年，公所推動原址重建，編列明年度2858萬元預算搬遷臨時辦公室，遭民進黨籍鎮代表反對。記者陳敬丰／攝影
宜蘭縣羅東鎮公所建物超過50年，公所推動原址重建，編列明年度2858萬元預算搬遷臨時辦公室，遭民進黨籍鎮代表反對。記者陳敬丰／攝影
國民黨籍鎮長吳秋齡表示，鎮公所原址重建後將成為行政與商業中心，工程勢在必行，盼代表會全力支持。記者陳敬丰／攝影
國民黨籍鎮長吳秋齡表示，鎮公所原址重建後將成為行政與商業中心，工程勢在必行，盼代表會全力支持。記者陳敬丰／攝影

吳秋齡 民進黨 羅東

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