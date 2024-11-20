「左流右新」猝死民代質疑雙打 謝國樑：贊成隔1周打

基隆59歲陳姓男子17日前往信義區衛生所施打流感及新冠疫苗，返家後胸悶心絞痛，送醫搶救不治，檢警報驗後下周一解剖釐清死因。今天議員質疑中央「左流右新」雙打疫苗政策，認為可能有些人身體受不打。市長謝國樑說，評估2種疫苗相隔1周接種。

議員陳軍佐今天質詢時表示，一次打二針疫苗是否正確讓人質疑，他建議可分開打，因為有些民眾不了解身體狀況，每人體質也不同，一下就打2針可能身體受不了，如今發生猝死的事故，他要求市府調整施打措施，不要一次打2針，也協助家屬尋求藥害救濟。

議員曾怡芳也說，「左流右新」雖可獲雙重保障，但有些人身體無法負荷受不了，出現心絞痛的情況，別的縣市也有因雙打疫苗後死安案例，雖然都還有待釐清，但政策可檢討，流感和新冠疫苗應該分開打，

曾怡芳並指出，基隆還有國中女學生打國光疫苗後也出問題，發生罕見的格林巴利症，無法負擔龐大醫療費，今年8月向已申請藥害救濟，她建議應設公費疫苗追蹤機制，讓施打疫苗民眾、學生家長提高警覺。

衛生局長張賢政說，「左流右新」是中央接種的政策，有經專家評估，會加強說明讓民眾有所選擇，陳姓男子死因與打疫苗不一定有關，下周一解剖釐清。

謝國樑說，他贊有有一些間隔，不一定一次打針，市府會再評估，政府在可行範圍內，都會協助家屬，尋求醫療救濟。