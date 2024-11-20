快訊

北分署長霸凌案立委要求負責 勞長何佩珊：我可以離開啊

加密貨幣、假冒名人都有！5種網路詐騙易上當 Google曝防詐小撇步快存

北分署長謝宜容霸凌案延燒 勞長何佩珊：記兩大過並停職

「左流右新」猝死民代質疑雙打 謝國樑：贊成隔1周打

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
議員陳軍佐今天質詢時表示，一次打二針疫苗是否正確讓人質疑，他建議可分開打。記者游明煌／攝影
議員陳軍佐今天質詢時表示，一次打二針疫苗是否正確讓人質疑，他建議可分開打。記者游明煌／攝影

基隆59歲陳姓男子17日前往信義區衛生所施打流感及新冠疫苗，返家後胸悶心絞痛，送醫搶救不治，檢警報驗後下周一解剖釐清死因。今天議員質疑中央「左流右新」雙打疫苗政策，認為可能有些人身體受不打。市長謝國樑說，評估2種疫苗相隔1周接種。

議員陳軍佐今天質詢時表示，一次打二針疫苗是否正確讓人質疑，他建議可分開打，因為有些民眾不了解身體狀況，每人體質也不同，一下就打2針可能身體受不了，如今發生猝死的事故，他要求市府調整施打措施，不要一次打2針，也協助家屬尋求藥害救濟。

議員曾怡芳也說，「左流右新」雖可獲雙重保障，但有些人身體無法負荷受不了，出現心絞痛的情況，別的縣市也有因雙打疫苗後死安案例，雖然都還有待釐清，但政策可檢討，流感和新冠疫苗應該分開打，

曾怡芳並指出，基隆還有國中女學生打國光疫苗後也出問題，發生罕見的格林巴利症，無法負擔龐大醫療費，今年8月向已申請藥害救濟，她建議應設公費疫苗追蹤機制，讓施打疫苗民眾、學生家長提高警覺。

衛生局長張賢政說，「左流右新」是中央接種的政策，有經專家評估，會加強說明讓民眾有所選擇，陳姓男子死因與打疫苗不一定有關，下周一解剖釐清。

謝國樑說，他贊有有一些間隔，不一定一次打針，市府會再評估，政府在可行範圍內，都會協助家屬，尋求醫療救濟。

新冠疫苗 衛生所 議員

延伸閱讀

藍指找黑道恐嚇民眾 民進黨：含沙射影指控大可不必

基隆下水道接管率50%盼直接到社區 謝國樑：提升接管率

基隆市府：私有坡地崩塌若不處理 可罰至改正

中山高中營養午餐藏針案 基市府控告肉品商違反食安法

相關新聞

羅東鎮公所重建案再掀爭議…原址或遷建　代表會藍綠互槓

宜蘭縣羅東鎮公所計畫原址重建，編列明年臨時辦公室搬遷費用2858萬元。今鎮民代表會上，多名民進黨籍代表反對原址重建，重提...

「左流右新」猝死民代質疑雙打 謝國樑：贊成隔1周打

基隆59歲陳姓男子17日前往信義區衛生所施打流感及新冠疫苗，返家後胸悶心絞痛，送醫搶救不治，檢警報驗後下周一解剖釐清死因...

基隆下水道接管率50%盼直接到社區 謝國樑：提升接管率

基隆市汙水下水道系統用戶接管率接僅50%，市議員吳驊珈今天質詢指出不少社區外汙水管是由建商管理，安樂區某社區就發生汙水逆...

影／防石塊流彈亂竄...台東割草拉防護罩 民眾超有感：不怕了

「不會害怕流彈中槍了！」台東縣環保局近日執行除草勤務，基於安全考量，加派人手拉起防護罩，防止石塊及雜物噴飛，讓路過民眾超...

花蓮飄異味來源非垃圾場 原來是工廠作業不慎產沼氣

近日有許多花蓮市居民反映美崙地區出現惡臭，已持續約1周，懷疑是來自垃圾場的臭味，花蓮市清潔隊喊冤，每天都有噴灑除臭劑，且...

「宜蘭小鶴」牽起台日鳥界情緣 家齊高中百年校慶躬逢其盛

台南市家齊高中慶祝百年校慶，舉辦一系列活動，目前正登場的是「翔鶴獻瑞台日國際交流攝影展」，展出30幅以日本出水濕地為主題...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。