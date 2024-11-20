基隆下水道接管率50%盼直接到社區 謝國樑：提升接管率

基隆市汙水下水道系統用戶接管率接僅50%，市議員吳驊珈今天質詢指出不少社區外汙水管是由建商管理，安樂區某社區就發生汙水逆流導致滿屋子糞水，找建商十分困難，要求汙水下水道系統直接接管至社區汙水系統。謝國樑說，會由工務處與各社區協商，將汙水下水道接管到各社區的汙水管道接口，減少後續的管理問題。

吳驊珈表示，安樂區壯觀里有14個社區，約2300戶居民，雖設有民間管理的汙水處理中心，但也是建商管理，令人擔憂未來若汙水管線有問題找不到建商，將求助無門。

吳驊珈說，目前正逢基隆市汙水下水道第三期實施計畫南河系統管線新建工程—管線工程第十標招標，建議市長將汙水下水道系統直接接管至社區汙水系統，不僅提升接管率，更解決可預見的管理問題。

吳驊珈更表示，安樂區武崙街有武崙國中、武崙國小以及新建社區，目前還有新的開發案，但武崙街的汙水系統還沒和基隆市汙水下水道接管，針對新建案應直接接管至汙水下水道系統。

謝國樑說，他上任發現，汙水下水道的接管道遠較他預想為低，他曾與工務處溝通，認為基隆市的汙水接管率可能無法在有限的時間內提升到九成以上，會排出期程希望持續提升接管率。

謝國樑表示，對壯觀里的汙水管道問題，要求都發處協助釐清各社區的建築線，並由工務處與各社區協商，將汙水下水道接管到各社區的汙水管道接口，避免後續可能發生的管道管理問題。謝國樑請工務處量協助社區完成污水下水道系統接管，並請都發處針對未來新建案皆應要求汙水下水道接管。