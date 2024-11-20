快訊

艋舺青山祭登場 星國神秘組織、重量級「象姐」也相挺

駐沙外館也傳霸凌 徐巧芯：高層逼員工墊款、找陪喝酒

專訪／國中就有奧運夢！林郁婷還原奪金喜悅 秀舞技大跳〈APT.〉

台東9農會總幹事選舉 成功、東河出現挑戰者

中央社／ 台東縣20日電

基層農會選舉開跑，台東9名農會總幹事中，僅太麻里鄉莊慶輝交棒由妻子劉佩英參選，其餘都是現任爭取續任；其中成功鎮、東河鄉均出現挑戰者，選情激烈。

農會總幹事選舉，18日開始登記，今天被視為登記的好日子，一早台東縣農會總幹事戴振東、台東地區農會總幹事李建通、東河鄉農會總幹事廖博民，在支持者陪同下連袂前往台東縣政府農業處登記參選連任。

農業處表示，台東9個農會目前僅有鹿野地區農會、長濱鄉農會的現任總幹事預計22日登記，因而尚未有人登記，其餘7個農會截至今日都有人登記，其中東河鄉與成功鎮均有2人角逐。

熟悉選情的台東縣農會理事長、國民黨縣議員楊招信今天接受中央社記者訪問表示，9個農會總幹事選舉，除了成功鎮、東河鄉2農會出現年輕人挑戰現任者外，其餘7個農會中有6個農會截至目前未傳出有人要挑戰現任者，選情單純；另外，太麻里鄉農會總幹事莊慶輝不再參選連任，改由妻子參選，評估選情同樣單純。

台東 成功

延伸閱讀

新北石門農會幸福農村計畫展成果 老人會長輩做地瓜粿

台東東河衛所結合高醫皮膚科 提供泰源監獄遠距看診

涉收購郭台銘選總統連署書 彰縣議會秘書遭起訴

基層農會改選鳴槍開跑！台中兩農會煙硝味濃 登記至22日

相關新聞

花蓮飄異味來源非垃圾場 原來是工廠作業不慎產沼氣

近日有許多花蓮市居民反映美崙地區出現惡臭，已持續約1周，懷疑是來自垃圾場的臭味，花蓮市清潔隊喊冤，每天都有噴灑除臭劑，且...

「宜蘭小鶴」牽起台日鳥界情緣 家齊高中百年校慶躬逢其盛

台南市家齊高中慶祝百年校慶，舉辦一系列活動，目前正登場的是「翔鶴獻瑞台日國際交流攝影展」，展出30幅以日本出水濕地為主題...

基隆私人地水保不當 將連續罰

基隆市9、10月遇多次豪大雨及颱風侵襲，造成多處山坡地土石崩塌與災情，很多是私人土地，市議員陳冠羽昨質詢指，不能讓住戶只...

太平洋縱谷馬拉松23日開跑將交管 花蓮市所加緊清賽道

深受跑友喜愛的花蓮太平洋縱谷馬拉松將於23日開跑，因賽道鄰近太平洋，康芮颱風日前帶來巨量漂流木，賽道也積沙，花蓮市公所連...

中火案後四接環評將上場 謝國樑是否參加藍綠看法不同

基隆市無黨籍議員陳冠羽今天中火二期環評硬闖為例，要求市長謝國樑出席四接環評會議並且發言反對，兌現市長當選前簽給守護外木山...

街友影響花蓮市市區商圈環境 議員促縣府跨部門專案處理

花蓮市大禹街近日有商家與民眾反映，街友隨地便溺還堆置垃圾，影響生活品質。當地是重要商圈，也有礙市容影響形象。縣議員魏嘉賢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。