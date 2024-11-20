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花蓮飄異味來源非垃圾場 原來是工廠作業不慎產沼氣

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮市清潔隊每天噴灑除臭劑，避免產臭味。圖／花蓮市公所提供
花蓮市清潔隊每天噴灑除臭劑，避免產臭味。圖／花蓮市公所提供

近日有許多花蓮市居民反映美崙地區出現惡臭，已持續約1周，懷疑是來自垃圾場的臭味，花蓮市清潔隊喊冤，每天都有噴灑除臭劑，且為避免東北季風將臭味吹往市區，改成打包垃圾減少臭味。環保局稽查發現，原來是美崙工業區某工廠翻攪作業時產生的沼氣異味，若確定違規將依法開罰業者。

美崙地區居民在社群上反映，近日晚間美崙國中門口、中美路、東興三街等處飄散明顯異味，質疑是垃圾掩埋場的臭味，清潔隊得知後，立即停止垃圾轉運作業，並加強除臭作業。

花蓮市清潔隊長吳慶展表示，臭異味會隨氣流擾動，垃圾掩埋場位於花蓮市的東北邊，每當東北季風吹起時，為避免挖掘垃圾轉運時所產生的臭味影響周邊居民，嚴格要求清潔隊員、垃圾轉運廠商每天噴灑除臭劑，更強調「除臭劑雖然很貴，但這錢不能省」。

吳慶展說，垃圾場到市區有段距離，認為臭味應不至於飄這麼遠；除此之外，清潔隊初步與環保局取得共識，評估秋冬季吹東北季風期間，改轉運打包垃圾，避免挖掘垃圾時所產生的臭異味逸散。為查明原因，請環保局釐清臭異味的真正來源。

環保局表示，近日接獲許多陳情電話，這間製造燃料的工廠堆置的原物料量太多，經過分解後，因而在底部積蓄沼氣，翻攪使用時產生臭味；加上東北季風強，異味由北飄散到南邊的市區，甚至環保局所在的中美路也聞得到，已影響空氣品質。要求業者原物料不要堆太高，且要常翻動，避免悶著累積臭味。

環保局指出，前天已到該工廠採樣成分，過幾天等分析報告出來，確認有無超過法規標準。若有超標，根據超過幾倍、時間點等，依照「空氣汙染防制法」，可依法開罰10萬到500萬元，維護空氣品質。

花蓮市清潔隊評估秋冬季吹東北季風期間，改轉運打包垃圾，避免挖掘垃圾時所產生的臭異味逸散。圖／花蓮市公所提供
花蓮市清潔隊評估秋冬季吹東北季風期間，改轉運打包垃圾，避免挖掘垃圾時所產生的臭異味逸散。圖／花蓮市公所提供

東北季風 環保局 臭味

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