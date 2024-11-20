「宜蘭小鶴」牽起台日鳥界情緣 家齊高中百年校慶躬逢其盛

台南市家齊高中慶祝百年校慶，舉辦一系列活動，目前正登場的是「翔鶴獻瑞台日國際交流攝影展」，展出30幅以日本出水濕地為主題的野鳥攝影作品，以及傑出校友吳淑緞的兩幅作品，用鳥類保育感受台日之間的深厚情誼。

策展人黃蜀婷為家齊高中傑出校友，也是台灣野鳥保育協會理事，她說，被國際列為極危物種的一隻西伯利亞白鶴，2021年11月現身宜蘭，棲息在宜蘭市休耕農田，吸引鳥友關心及拍攝，也讓「宜蘭小鶴」成了熱門話題。當時白鶴腳一度受傷，因擔心安危，聯繫駐日大使謝長廷，透過秘書協助日本鹿兒島出水市鶴博物館與台灣野鳥保育協會聯繫，討論小鶴保育，也牽起台日鳥界情緣。

2023年11月台灣野鳥保育協會前進日本鹿兒島出水市，舉辦台灣特有種鳥類聯展，讓32種台灣特有種鳥類首次躍上國際舞台，「宜蘭小鶴」扮演幕後推手。出水市以鶴的度冬地聞名，此一聯展在當地的鶴博物館舉行，出水市透過家戶廣播系統鼓勵市民看展。出水市長椎木伸一、台北駐福岡經濟文化處事處長陳銘俊、台灣參訪團20多名鳥友一起在鶴博物館開幕共同見證兩國鳥類國民外交。

出水市長椎木伸一與台灣野鳥保育協會進一步簽署合作備忘錄，把每年11月訂為出水市的台灣月，金年2月出水市5名鳥類生態攝影家回訪，提供30幅以出水濕地野鳥攝影作品，參加「台灣與出水市國際聯展」。台灣野鳥保育協會與椎木伸一達成共識，雙邊合作包括鳥類保育、藝文、農業、觀光產業，出水市可望成為台灣在日本推動各項交流的重要基地，讓更多日本人喜歡台灣。