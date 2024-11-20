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基隆私人地水保不當 將連續罰

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導
10月間山陀兒颱風外圍環流造成國道一號南下1.2公里處邊坡滑落，立委王正旭服務處昨會勘。記者游明煌／攝影
10月間山陀兒颱風外圍環流造成國道一號南下1.2公里處邊坡滑落，立委王正旭服務處昨會勘。記者游明煌／攝影

基隆市9、10月遇多次豪大雨及颱風侵襲，造成多處山坡地土石崩塌與災情，很多是私人土地，市議員陳冠羽昨質詢指，不能讓住戶只能求神拜佛，應嚴加告發並設監控系統。市長謝國樑表示，對私人土地未做好水土保持，將連續處罰至改正為止。

陳冠羽說，過港路、尚仁街等發生土石流、淹水等災害，暖暖有多處私人土地水保不當，市府也通知了，地主仍不處理，住戶只能求神拜佛嗎？開發商在賺錢，小市民卻承受淹水苦。

謝國樑表示，水保設施要符合當地需求，如果沒有依法水土保持，依法告發，私人土地未做好水土保持，市府將連續處罰至改正為止。針對水保的問題，市府會從被告改為主動查，土地所有權人一定要負責。

對私有土地部分，經判斷有後續坡地復建工程維護必要者，市府將聯絡水土保持義務人善盡土地維護管理責任，若水土保持義務人遲不進行邊坡復建作業，第一次裁罰會命地主於1個月內提送緊急防災計畫，若不配合可處6萬元以上、30萬元以下罰鍰，將按次分別處罰。

另，山陀兒颱風10月初侵台，國道一號南下1.2公里處邊坡大規模邊坡滑落，災後仍溢流近民宅，居民憂心。立委王正旭團隊昨邀相關單位會勘，邊坡整復需700多萬元。高速公路局表示，正進行邊坡穩定作業，無大規模滑動疑慮，排水不良路面逕流會加以改善。

住戶 山陀兒颱風 謝國樑

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