花蓮太縱馬23日開跑 趕工清賽道漂流木及沙石

花蓮太平洋縱谷半程馬拉松23日將開跑，賽道緊鄰海岸線，部分賽道仍有漂流木及沙石，花蓮市清潔隊近日加緊趕工清理，市公所今天公布交管措施，將從當天清晨5時維持至下午2時。

太平洋縱谷馬拉松賽事因花蓮大橋整修，連續2年取消全馬組別，維持21公里半馬組、10公里小馬組及5公里迷你馬組。

月初颱風康芮侵襲，花蓮沿岸堆積超過1萬3000公噸漂流木，是近年最大量，漂流木被打上岸，化仁海堤多處堆滿漂流木及沙石。

花蓮市清潔隊連續幾週加緊趕工，配合有價木註記，陸續將自行車道漂流木搬運至集中區，並清洗車道。花蓮市公所指出，努力趕在起跑前將賽道清理完成，如期舉行比賽。

花蓮市公所今天公布交通管制範圍，包括193線海岸路北上自民權路口行經中興路口全線管制、民權路行經民權五街至民權六街北上、華中路部分路等處。

活動當天，大會提供免費接駁巴士，往返花蓮火車站至美崙田徑場，沿途停靠花蓮火車站、花蓮市中正路（明禮附幼前）、石來運轉廣場（噴泉池），首班車清晨3時發車、末班車5時發車，參賽選手憑號碼布優先上車。

由花蓮市公所指導，花蓮市體育會主辦的「2024花蓮太平洋縱谷半程馬拉松」路跑活動，今年由花蓮市觀光大使林明禎代言，邀請友好城市盛岡市、與那國町共13人參加賽事。