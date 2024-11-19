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台東景點電動車事故多無保險 縣府：正擬自治條例

中央社／ 台東縣19日電

台東景點電動車事故頻傳，卻無法提供保險，造成業者和遊客困擾，台東民代盼縣政府協調保險業者。台東縣政府表示，縣政府正擬定相關自治條例，讓消費者和業者都有保障。

台東多處知名景點包括池上金城武樹、伯朗大道、關山環鎮自行車道、鹿野自行車道，經常發生電動四輪自行車意外，但因業者無法投保，事故發生後延伸很多糾紛，對業者造成困擾，遊客也沒有保障。

台東縣議會今天進行縣政總質詢，民眾黨籍縣議員陳宏宗再度對相關問題質詢台東縣長饒慶鈴和台東縣政府交通及觀光發展處長卜敏正。

陳宏宗表示，池上觀光自行車業者為地方創造不少商機，但至今無法提供保險，出意外時業者自行承擔。建議台東縣政府早日找保險商提供保險，處理消費意外的理賠，自行車出租業無法投保保障消費者權益，十分困擾。

卜敏正會後接受中央社記者訪問表示，台東縣政府已擬定「台東縣三輪以上營業用慢車登記管理辦法」，針對「人力為主，電力為輔」的慢車制定相關驗車、請領牌照、駕駛人資格、保險等相關規定，預計12月中旬發布實施；另對於三輪以上純電動遊園車（名稱暫訂）正擬訂定自治條例，並在18日於池上邀請業者召開座談會、聆聽意見，期未來制定完整規範讓業者依循，也讓消費者到台東旅遊更有保障。

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