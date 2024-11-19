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太平洋縱谷馬拉松23日開跑將交管 花蓮市所加緊清賽道

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮市觀光大使林明禎（中）今天也將加入太平洋縱谷馬拉松，與跑友一同起跑。圖／花蓮市公所提供
花蓮市觀光大使林明禎（中）今天也將加入太平洋縱谷馬拉松，與跑友一同起跑。圖／花蓮市公所提供

深受跑友喜愛的花蓮太平洋縱谷馬拉松將於23日開跑，因賽道鄰近太平洋，康芮颱風日前帶來巨量漂流木，賽道也積沙，花蓮市公所連日加緊清除，今天也公布當天凌晨5時至下午2時周邊道路交管。

太平洋縱谷馬拉松是花蓮一年一度的運動盛事，由花蓮市公所指導、花蓮市體育會主辦，今年雖受地震影響仍有超過5000人報名，還有來自美國、土耳其、澳洲、德國、南非、加拿大等國跑友共襄盛舉，花蓮市友好城市盛岡市、姐妹市與那國町都派出代表參賽，花蓮市觀光大使林明禎也會一同起跑。

市公所表示，今年賽事分成半馬21公里、小馬10公里及迷你馬5公里等三組，仍由美崙田徑場旁海岸路起跑，當天清晨5時起至下午2時，周邊道路將有交通管制，視現場交通狀況彈性調整。

管制路段包括，兩潭自行車道自景觀橋南下行經花蓮大橋自行車道全線管制；花蓮市區管制路段包括193線的海岸路北上自民權路口行經中興路口全線車道管制；民權路行經民權五街口至民權六街口北上車道管制；港口路南下自中美路口行經中興路口全線車道管制。吉安鄉管制路段則有台11線行經193線南濱路1段往北自華中路部分路段交通管制。

大會也提供接駁車，首班車凌晨3時30分由花蓮火車站出發，沿途行經中山路明禮附幼前，中山路石來運轉廣場（噴泉池）後到美崙田徑場，去程末班車到清晨5時30分，參賽選手憑號碼布優先上車；回程首班車上午9時於美崙田徑場舞台後方（民權五街）出發，每隔30分鐘發車，到上午11時為止，坐滿發車。

月初康芮颱風為花蓮海岸線帶來大量漂流木，鄰海的兩潭自行車道也堆積大量沙子，市公所清潔隊連日來馬不停蹄清潔賽道周邊，清除倒木、清掃沙子，提供選手安全的賽道。

花蓮太平洋縱谷馬拉松將於23日開跑，當天周邊道路將有交通管制。圖／花蓮市公所提供
花蓮太平洋縱谷馬拉松將於23日開跑，當天周邊道路將有交通管制。圖／花蓮市公所提供
花蓮太平洋縱谷馬拉松深受跑友喜愛，每年吸引全台及國際跑友參加，今年賽事將於23日開跑。圖／花蓮市公所提供
花蓮太平洋縱谷馬拉松深受跑友喜愛，每年吸引全台及國際跑友參加，今年賽事將於23日開跑。圖／花蓮市公所提供
花蓮市公所近日加緊清理太平洋縱谷馬拉松賽道。圖／花蓮市公所提供
花蓮市公所近日加緊清理太平洋縱谷馬拉松賽道。圖／花蓮市公所提供

花蓮 車道 馬拉松

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