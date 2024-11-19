中火案後四接環評將上場 謝國樑是否參加藍綠看法不同

基隆市無黨籍議員陳冠羽今天中火二期環評硬闖為例，要求市長謝國樑出席四接環評會議並且發言反對，兌現市長當選前簽給守護外木山行動小組等公民團體的政治支票，謝國樑表示尚未決定是否參加，審慎全盤考量。藍綠議員對謝國樑是否參加，表達什麼立場，看不並不相同。

陳冠羽表示，未來不論四接蓋不蓋，市府都應向台電表示讓燃油機組如期除役，畢竟從北部火力發電廠、深澳燃煤電廠，再到協和燃油電廠，基隆人已經承受了近百年的空汙，機組年限到就應該除役，讓基隆人真正擁有好空氣，而不是碳排量更高的燃氣發電廠。

陳冠羽議員指出，地方首長是否出席環評會直接反映立場的堅定程度，去年謝國樑市長代表基隆人出席環評初審會議反對的效果是顯而易見的。而盧秀燕市長未出席中火二期的環評大會，雖然派副市長及環保局長出席會議，但仍然被強行硬闖通過。

國民黨籍議員宋瑋莉說，四接要填海造陸，對環境及海洋生態造成巨大的衝擊，也因為居基隆港嘴位置，勢必影響商船、郵輪的進出，威脅基隆港未來的營運安全，地方反彈聲音甚大。她贊成市長謝國樑親自出席環評會表達地方聲音，捍衛基隆未來百年的發展，避免環境部有可能「強渡關山」的作法。

民進黨議員施偉政表示，協和電廠空氣汙染地方幾十年，這次更新改建天然氣是難得機會，樂觀其成，一來解決長年燃燒重油空汙的問題，二來確保基隆未來用電權益安全且充足，環評會要尊重專業的審查，謝國樑去環評如是表達改建的必要性就可去，但如果不是就不必去了，尊重環境部專業的環評審查，不必再去「非專業」的干擾。