快訊

勞動部調查：北分署長涉職場霸凌且情節重大 多人恐慌、求助身心科

提供泡麵美意遭曲解！2女闖高雄「泡麵土地公」搜刮10多碗 廟方怒了

心臟動刀休養一個多月…趙少康「摔一跤」送加護病房 肝臟邊角破裂

街友影響花蓮市市區商圈環境 議員促縣府跨部門專案處理

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣議員魏嘉賢接獲大禹街住戶及商家反映，指街友堆置物品，隨地便溺，影響商圈環境。圖／魏嘉賢服務處提供
花蓮縣議員魏嘉賢接獲大禹街住戶及商家反映，指街友堆置物品，隨地便溺，影響商圈環境。圖／魏嘉賢服務處提供

花蓮市大禹街近日有商家與民眾反映，街友隨地便溺還堆置垃圾，影響生活品質。當地是重要商圈，也有礙市容影響形象。縣議員魏嘉賢要求縣府正視，社會處表示將訪視處理。

魏嘉賢表示，近日接獲不少大禹街的居民、商家陳情，表示因為街友有時隨處大小便，且腳踏車、枕頭、棉被等私人雜物堆在街邊，大禹街環境變得髒亂，憂心影響商圈形象，但多次反映，都未獲改善。

魏嘉賢認為，花蓮作為國際旅遊城市，環境整潔是指標，商圈可是市區經濟心臟，大禹街的街友問題不解決，損害商圈整體形象，更讓經濟受到衝擊，要求縣府提出整體解決方案。

他表示，街友議題涉及環境衛生、社會福利與治安管理，相當複雜，建議縣府擬定短、中、長期解決方案，採跨部門合作專案處理，由社會處、環保局、縣警局、花蓮市公所共同合作，社會處來主導，包括提供街友臨時庇護所、醫療與心理支持，輔導重新融入社會，避免長期滯留在公共區域。

此外，警察單位也要加強治安巡邏，並以人性化的方式柔性勸導，避免街友對周邊居民和商家造成困擾，只有靠相關單位共同努力，才能讓大禹街商圈恢復整潔與秩序。

縣府社會處長陳加富說，近期會安排人員訪視關懷，若街友有意願也會協助安置。

花蓮 街友 魏嘉賢

延伸閱讀

台灣藍鵲群現新北市區 動保處：漸適應都會環境

挺台灣棒球花蓮不缺席 戶外應援場場轉播為中華隊加油

街友將納就服法特定對象 職訓津貼協助就業

艋舺公園改造施工…商家憂街友恐亂竄 北市府：73%街友願住宿

相關新聞

街友影響花蓮市市區商圈環境 議員促縣府跨部門專案處理

花蓮市大禹街近日有商家與民眾反映，街友隨地便溺還堆置垃圾，影響生活品質。當地是重要商圈，也有礙市容影響形象。縣議員魏嘉賢...

國1基隆南下路段邊坡崩塌進行改善 高公局：未有大規模滑動疑慮

因山陀兒颱風外圍環流，國道一號南下1.2公里處邊坡今年10月3日深夜發生大規模邊坡滑落，導致當時國道一號南下1公里處匝道...

基隆彎道及窄巷多民代籲增斑馬線 謝國樑：可行會試辦

基隆彎道、巷窄路口多，市議員陳冠羽今天質詢指出，基隆狹窄巷道、彎道的路口多，部分路段受限中央法規，路幅不足無法畫設斑馬線...

宜蘭「健康存錢筒・愛的零用金」榮獲城市治理卓越獎首獎

宜蘭縣政府兩年多前推出「健康存錢筒・愛的零用金」，鼓勵長者走到社區據點參與講座活動或量測血壓，收集點數，縣府再以載滿生活...

頻傳私人地釀土石流…議員促速罰 謝國樑：連續罰至改正

基隆市9、10月多次豪大雨及颱風侵襲，造成多處山坡地發生土石崩塌與災情，很多是私人土地造成土石流，市議員陳冠羽今天上午質...

開挖棒球場建地下停車場和滯洪池 基市府：已完成規畫

上月底颱風來襲，基隆市大武崙溪險些溢堤釀災。市議員秦鉦今天關切防洪工程，市府工務處長陳耀川說，市立棒壘球場下方建滯洪池已...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。