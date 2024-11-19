街友影響花蓮市市區商圈環境 議員促縣府跨部門專案處理

花蓮市大禹街近日有商家與民眾反映，街友隨地便溺還堆置垃圾，影響生活品質。當地是重要商圈，也有礙市容影響形象。縣議員魏嘉賢要求縣府正視，社會處表示將訪視處理。

魏嘉賢表示，近日接獲不少大禹街的居民、商家陳情，表示因為街友有時隨處大小便，且腳踏車、枕頭、棉被等私人雜物堆在街邊，大禹街環境變得髒亂，憂心影響商圈形象，但多次反映，都未獲改善。

魏嘉賢認為，花蓮作為國際旅遊城市，環境整潔是指標，商圈可是市區經濟心臟，大禹街的街友問題不解決，損害商圈整體形象，更讓經濟受到衝擊，要求縣府提出整體解決方案。

他表示，街友議題涉及環境衛生、社會福利與治安管理，相當複雜，建議縣府擬定短、中、長期解決方案，採跨部門合作專案處理，由社會處、環保局、縣警局、花蓮市公所共同合作，社會處來主導，包括提供街友臨時庇護所、醫療與心理支持，輔導重新融入社會，避免長期滯留在公共區域。

此外，警察單位也要加強治安巡邏，並以人性化的方式柔性勸導，避免街友對周邊居民和商家造成困擾，只有靠相關單位共同努力，才能讓大禹街商圈恢復整潔與秩序。

縣府社會處長陳加富說，近期會安排人員訪視關懷，若街友有意願也會協助安置。