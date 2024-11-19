快訊

未買先撞！新北妙齡女開「試乘車」自撞護欄 車頭全爛…這下賠大了

出泡快又不易溶！好市多「義式香皂組」不到5百元 網嗨搶：外面買1千

烏俄戰爭滿1000日！烏克蘭總人口減少1000萬

聽新聞
0:00 / 0:00

國1基隆南下路段邊坡崩塌進行改善 高公局：未有大規模滑動疑慮

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
因山陀兒颱風外圍環流，國道一號南下1.2公里處邊坡發生大規模邊坡滑落，立委王正旭基隆服務處今天會勘。記者游明煌／攝影
因山陀兒颱風外圍環流，國道一號南下1.2公里處邊坡發生大規模邊坡滑落，立委王正旭基隆服務處今天會勘。記者游明煌／攝影

山陀兒颱風外圍環流，國道一號南下1.2公里處邊坡今年10月3日深夜發生大規模邊坡滑落，導致當時國道一號南下1公里處匝道一度封閉，但災後仍路面溢流情況，居民憂心。高速公路局表示，目前正在進行邊坡穩定作業，沒有大規模滑動的疑慮，排水造成路面逕流會加以改善。

立委王正旭基隆服務處今邀相關單位會勘改善，服務處主任林明智說，該處邊坡旁就是民宅，災後重建及邊坡排水披善期盼高速公路局早日修復完成。邊坡整復工程正在進行，粗估需要700多萬元，排水設施的部分則要另外評估，預算若有需要中央支持，立委王正旭會全力來爭取。

八德里余文財里長表示，國道邊坡的雨水匯集到八德路23號旁，他希望高速公路局可以從源頭改善，不管是做沉砂池、攔砂設施也好，有效疏導水流匯集到基隆河，才不會因排水不及漫淹至八德路的路面。

議員曾怡芳說，麥金路、八德路至櫻花賞鳥公園這一個路段，只要碰到豪大雨就會有路面逕流，大概有三分之一輪胎高，此處的車流量大，機車、汽車都有可能打滑，為了車輛安全希望能盡速改善。

市議員吳驊珈說，富景天下社區鄰近此處，麥金路因颱風豪大雨發生路面逕流，期盼高速公局、基隆市政府共同改善此處的區域排水。

市議員張之豪表示，山陀兒颱風卻造成此處嚴重積水和路面逕流，中央政府和基隆市政府要負責的部分，會敦促解決問題。

內湖工務段段長何智能說，近期因為降雨的關係，導致泥流影響排水，當下工務段緊急完成清淤工作，目前正在進行邊坡穩定的作業，工務段有請大地工程技師來勘查邊坡安全，目前狀況穩定、沒有大規模滑動的疑慮，穩固的作業會持續進行；部分的排水沒有按照路徑匯集，以致於造成路面逕流，這個部分他們會來改善。

因山陀兒颱風外圍環流，國道一號南下1.2公里處邊坡發生大規模邊坡滑落，立委王正旭基隆服務處今天會勘。記者游明煌／攝影
因山陀兒颱風外圍環流，國道一號南下1.2公里處邊坡發生大規模邊坡滑落，立委王正旭基隆服務處今天會勘。記者游明煌／攝影

國道 基隆 山陀兒颱風 議員 高速公路

延伸閱讀

基隆彎道及窄巷多民代籲增斑馬線 謝國樑：可行會試辦

基隆59歲男「左流右新」1小時後突心絞痛死亡 衛生局啟動救濟程序

基隆山區濫倒被抓竟改載到瑞芳公墓棄置 法官重判1年6月

中火為鑑！四接環評...基議員促市長出席阻硬闖 謝國樑回應了

相關新聞

國1基隆南下路段邊坡崩塌進行改善 高公局：未有大規模滑動疑慮

因山陀兒颱風外圍環流，國道一號南下1.2公里處邊坡今年10月3日深夜發生大規模邊坡滑落，導致當時國道一號南下1公里處匝道...

基隆彎道及窄巷多民代籲增斑馬線 謝國樑：可行會試辦

基隆彎道、巷窄路口多，市議員陳冠羽今天質詢指出，基隆狹窄巷道、彎道的路口多，部分路段受限中央法規，路幅不足無法畫設斑馬線...

宜蘭「健康存錢筒・愛的零用金」榮獲城市治理卓越獎首獎

宜蘭縣政府兩年多前推出「健康存錢筒・愛的零用金」，鼓勵長者走到社區據點參與講座活動或量測血壓，收集點數，縣府再以載滿生活...

頻傳私人地釀土石流…議員促速罰 謝國樑：連續罰至改正

基隆市9、10月多次豪大雨及颱風侵襲，造成多處山坡地發生土石崩塌與災情，很多是私人土地造成土石流，市議員陳冠羽今天上午質...

開挖棒球場建地下停車場和滯洪池 基市府：已完成規畫

上月底颱風來襲，基隆市大武崙溪險些溢堤釀災。市議員秦鉦今天關切防洪工程，市府工務處長陳耀川說，市立棒壘球場下方建滯洪池已...

振興震後花蓮觀光 縣府推外國客補助吸引600名印尼旅客

花蓮縣政府在震後積極推動國際觀光旅遊，推出外國團客住花蓮一晚最高補助1萬2千元，吸引600多人印尼旅遊團，本周分4個梯次...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。