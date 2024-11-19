國1基隆南下路段邊坡崩塌進行改善 高公局：未有大規模滑動疑慮

因山陀兒颱風外圍環流，國道一號南下1.2公里處邊坡今年10月3日深夜發生大規模邊坡滑落，導致當時國道一號南下1公里處匝道一度封閉，但災後仍路面溢流情況，居民憂心。高速公路局表示，目前正在進行邊坡穩定作業，沒有大規模滑動的疑慮，排水造成路面逕流會加以改善。

立委王正旭基隆服務處今邀相關單位會勘改善，服務處主任林明智說，該處邊坡旁就是民宅，災後重建及邊坡排水披善期盼高速公路局早日修復完成。邊坡整復工程正在進行，粗估需要700多萬元，排水設施的部分則要另外評估，預算若有需要中央支持，立委王正旭會全力來爭取。

八德里余文財里長表示，國道邊坡的雨水匯集到八德路23號旁，他希望高速公路局可以從源頭改善，不管是做沉砂池、攔砂設施也好，有效疏導水流匯集到基隆河，才不會因排水不及漫淹至八德路的路面。

市議員曾怡芳說，麥金路、八德路至櫻花賞鳥公園這一個路段，只要碰到豪大雨就會有路面逕流，大概有三分之一輪胎高，此處的車流量大，機車、汽車都有可能打滑，為了車輛安全希望能盡速改善。

市議員吳驊珈說，富景天下社區鄰近此處，麥金路因颱風豪大雨發生路面逕流，期盼高速公局、基隆市政府共同改善此處的區域排水。

市議員張之豪表示，山陀兒颱風卻造成此處嚴重積水和路面逕流，中央政府和基隆市政府要負責的部分，會敦促解決問題。