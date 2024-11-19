議員要求出席四接環評會議 謝國樑：還沒決定

中火2期環評通過引發關注，無黨籍基隆市議員陳冠羽今要求市長謝國樑出席下次的四接環評會，表達市府反對立場。謝國樑說，看到台中情況後，他需要再考量，還沒決定是否出席。

陳冠羽上午在施政總質詢表示，台中電廠第2期新建燃氣機組計畫通過環評審查，帶給基隆市大危機，目前協和電廠更新改建期程已亂套，台電會一直提協和電廠是備援電廠，需要保留老舊燃油機組，市民為何還要忍受空汙，市府至少要宣示性告訴台電，燃油機組該除役就除役，不要作為備援。

陳冠羽說，台電一直提台中電廠的燃油機組是作為備援，台中市長盧秀燕雖生氣，但她沒有出席環評會，所以通過審查，而協和電廠的燃油機組要如期除役，需要謝國樑出席環評會宣示，另外，謝國樑要主動拜訪經濟部和環境部，表達市府立場就是協和電廠改建案不該填海造陸，不該在海港旁蓋超大型的天然氣電廠。

陳冠羽說，多名國民黨立委出席台中電廠環評會也沒用，上次的協和電廠改建環評會也是黑箱，實體會議變成線上會議，如果謝國樑沒有出席環評會，市民該如何相信協和電廠未來不會變成大型天然氣發電廠，謝國樑又該如何實踐承諾。

謝國樑表示，對於保護環境及協和電廠燃油機組如期除役，「我想我們絕對是有共識的」，盧秀燕沒有親自出席環評會，至於他是否出席下次的協和電廠改建環評會，看到台中的情況後，他需要再考量，還沒有決定是否出席，但他允諾會全力看顧環境。

謝國樑表示，對於四接議題，基於台中的案例，他必須審慎看待未來市府的每一步，市府有一定的權限，可以要求台電在更新機組或做任何事情前，必須兼顧到市民安全和環境保護，這也是環評最大用意。

台電規劃在協和電廠新建2部燃氣機組，並建設外稱「四接」的天然氣接收站，預計2030年6月開始供電，目前全案在環評階段。