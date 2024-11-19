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基隆彎道及窄巷多民代籲增斑馬線 謝國樑：可行會試辦

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆彎道、巷窄路口多，市議員陳冠羽指出，部分路段受限中央法規，路幅不足無法畫設斑馬線，建議採取行人穿越道畫設標準試辦計畫畫設。記者游明煌／攝影
基隆彎道、巷窄路口多，市議員陳冠羽指出，部分路段受限中央法規，路幅不足無法畫設斑馬線，建議採取行人穿越道畫設標準試辦計畫畫設。記者游明煌／攝影

基隆彎道、巷窄路口多，市議員陳冠羽今天質詢指出，基隆狹窄巷道、彎道的路口多，部分路段受限中央法規，路幅不足無法畫設斑馬線，建議採取「行人穿越道畫設標準」試辦計畫畫設。市長謝國樑說，目前每10萬人死傷在台灣本島是第2低，代表「行人友善」政策有成，民代意見會納入參考，若經了解可行就會試辦。

陳冠羽今天上午質詢指出，謝國樑市府實施行人友善政策之後，「行人死傷數」整體趨勢有減少，但以「每10萬人口的行人死傷數」來看，仍舊是全台第一，執法雖有初步成效，但釜底抽薪之道更盡速推動交通工程改善與強化交通教育。

陳冠羽說，基隆市城市發展較早，彎道多、巷道窄的路口是基隆市的常態，但因聚落密集，這些路段都有長者及孩童步行穿越需求，以暖暖街及暖暖街281巷口、源遠路325巷慈安宮前及水源路公車站牌等處為例，都因中央法規「計算現場車速後直線視距至少55公尺以上」無法畫設斑馬線，導致「險象環生成為基隆行人的日常」。

陳冠羽說，「基隆需要更多斑馬」，要求市府應向交通部提出「行人穿越道劃設標準」試辦計畫，讓市府能在彎道及狹小巷弄畫設行穿線，讓長者及孩童能安心過馬路。

謝國樑說回應，基隆目前每10萬人死傷在台灣本島是第2低，代表「行人友善」政策有成，民代意見會納入參考，若經了解可行就會試辦。

基隆政府發言人呂謦煒澄清，根據交通部「道安總動員」網站數據，1到8月全台各縣市道路交通安全事故，「每十萬人死傷數基隆市為每十萬人896人」，在台灣本島各縣市中，僅次於台北市的776人，死傷數字是全台第二低，代表基隆「行人友善」政策有成，成效全台第二好，並將持續邁向比肩台北的方向努力，議員質詢中提及之內容應有誤解。

市府說，謝市長上任後112年1月起持續推動「行人友善」政策，在道安會報工程、執法、教育、宣導、監理各小組分工努力下，打造友善行人的交通安全環境，明年1月起推動第二階段「行人有序」政策，盼能提升行人的安全意識精進行人的交通安全。

「行人穿越道畫設標準」試辦計畫，交通處說明，為提升更安全的路口交通環境，今年度已向交通部申請補助經費，擇定市內前20名易肇事無號誌化路口，建置雷達偵測設備及CMS告警設施，提升用路人通行安全。

基隆 行人 謝國樑

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