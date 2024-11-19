宜蘭「健康存錢筒・愛的零用金」榮獲城市治理卓越獎首獎
宜蘭縣政府兩年多前推出「健康存錢筒・愛的零用金」，鼓勵長者走到社區據點參與講座活動或量測血壓，收集點數，縣府再以載滿生活物品的柑仔店行動車巡迴社區，讓長者以點數免費兌換，該創新服務去年拿下衛福部高齡友善城市創新獎，最近更榮獲天下雜誌的城市治理卓越獎「首獎」。
縣政府社會處長林蒼蔡今天在縣務會議獻獎並報告計畫成果，城市治理卓越獎分社會進步組、經濟成長組及環境保護組，其中又以社會進步組的入圍組數最多、競爭最激烈，最後由宜蘭縣政府的「健康存錢筒・愛的零用金」專案奪下首獎，另外兩組首獎是桃園市及高雄市。
社會進步組入圍決選19個專案中，很多都是大都會地區與AI、科技相關的龐大計畫，只有宜蘭縣「健康存錢筒・愛的零用金」與眾不同，計畫雖小，但小而美，小而溫暖，讓評審的眼睛為之一亮，尤其台灣明年將邁入超高齡社會衝擊，這項暖計畫提示了一個可行的解方。
宜蘭在激烈競爭中脫穎而出，評審總結獲獎理由是，縣府社會處以巧思回應高齡化挑戰，例如將舊公務車改裝為行動柑仔店，深入偏鄰服務長者，並透過任務指派、集點活動等創新方式，有效提升長者參與度。評審團認為，該專案體現了活化資源的創意，為超高齡社會提供嶄新的解決方案，贏得非六都典範。
林蒼蔡今在縣務會議表示，懷舊柑仔店是復刻傳統記憶、行動巡迴車可近性的親切服務，縣府想方設法鼓勵長者走到社區活動，彼此關懷，從中了解愛惜健康、儲存健康的生命真諦。
統計該專案計畫從2022年2月開辦，集點人數4422人，截至今年9月集點人數9373人，成長112%；行動柑仔店在全縣12鄉鎮市社區走透透，總共深入164個社區角落。
另外，縣府農業處以「蛇龜把海口‧共護小燕鷗」獲得環境保護組優選，宜蘭2017年發現小燕鷗族群數量減少後，積極展開保育行動，透過與民間團體合作守護繁殖棲地，今年蘭陽溪口、南澳溪口、新城溪口及和平溪口的小燕鷗總巢數791巢，成功孵化率87.23%，創下有史以來最佳紀錄。
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