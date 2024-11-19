台鐵崇德到和平設26個監控系統 8告警設施將陸續完成

403地震後造成花蓮崇德至和平地區邊坡土石鬆軟，在颱風接連侵襲後，台鐵北迴線出現土石流、落石，嚴重影響鐵路安全。台鐵公司總經理馮輝昇表示，北迴線花蓮崇德到和平區已設有26個監控系統，監控土石掉落情形，另有8個阻隔設施及告警設施陸續完成，提升鐵路安全。

花蓮地震後，秀林鄉石公溪及小清水溪震後土石鬆落堆積，遇到大雨沖刷，土石不但淹沒蘇花公路匯德隧道北口，也沖毀下游台鐵北迴線小清水橋，多次造成鐵公路中斷。

馮輝昇說，北迴線監控短期因應部份，在花蓮崇德到和平區間，目前有26個監控系統，每天24小時監控橋梁、野溪水量，運作穩定；8處阻隔設施及告警設施，也分別會在今年的12月底與明年4月底完成，整體路線的安全性可以有效提升。

至於北迴線中長期規畫，馮輝昇說，中期同步進行包括明隧道、箱涵、路線調整，長期規畫部分，預計年底會有改線評估報告，提供花東鐵路安全、可靠、穩定服務的重要參考。