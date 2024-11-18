快訊

12強Live／中華隊投手車輪戰壓制古巴 5局打完2：0領先

四隻花蟹要價六千？萬里龜吼漁港店家評「合理」 揭背後原因

沒提九二共識 王金平會宋濤拋「兩岸之道，唯和與合」

開挖棒球場建地下停車場和滯洪池 基市府：已完成規畫

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
颱風來襲前，基市府工務處會在基金一路和武嶺街口設置大型抽水機，防範基金公路淹水釀災。聯合報系資料照片
颱風來襲前，基市府工務處會在基金一路和武嶺街口設置大型抽水機，防範基金公路淹水釀災。聯合報系資料照片

上月底颱風來襲，基隆市大武崙溪險些溢堤釀災。市議員秦鉦今天關切防洪工程，市府工務處長陳耀川說，市立棒壘球場下方建滯洪池已完成規畫，待水利署核定就會爭取中央補助執行，中央另有開鑿分洪道方案，解除水患

大武崙溪多年前溢堤，河岸的基金公路有如河流，除有計程車在水面漂流，候車民眾也得爬上候車亭上方才能保命。中央和市府事後著手整治大武崙溪，加高堤防。

基隆市議會定期會今天的議程是市長施政總質詢，秦鉦指大武崙水患嚴重威脅沿岸居民的生命財產安全，如今氣候變化加劇，上月底山陀兒颱來來襲，大武崙溪堤防雖已加高，仍險些溢堤，要求市府做好防洪工作。

陳耀川表示，大武崙工業區的小型排水跟調整池都已完成，目前在做中期方案。市長謝國樑上任後，透過立委向中央爭取補助1.5億元，整治中崙里到消防局河段，預計明年中完成。工程內容包括河道拓寬、濬深、施作子母溝及疏洪道。

市府也計畫在大武崙市立棒壘球場往下挖，地下一層做停車場，地下二層是滯洪池，平面再恢復棒壘球場，附近還會找個地方做游泳池，打造多目標滯洪池園區。全案已完成規畫，經費估計約13億元。計畫已送水利署，若經核定，市府再分頭向相關部會爭取經費建設，期程大概要3年半。

陳耀川說，中央的大武崙溪長期整治計畫，要在大武崙溪上游開鑿直徑5公尺的分洪隧道，通往安中產業道路的外木山海岸，總長度是2.5公里，經費約16億元。但是因為涉及漁業權補償問題，會看短期、中期防洪工程效果怎樣，再評估長期計畫要不要推動。

秦鉦指出，滯洪池方案經中央核准，工期還要3年。上月底颱風來襲，大武崙溪差一點又溢堤，在極端氣候威脅下，市府要思考還有什麼辦法來把災害降到最低。例如每年河床都要疏濬，否則上游泥沙沖刷下來，阻斷流水斷面，更可能發生水患。

陳耀川說，颱風來襲前，在大武崙溪沿岸布設抽水機是防洪工作重點，目前是設兩台大型抽水機，未來會向中央爭取，希望再增加中小型抽水機。沿岸商家、住家或易淹水地區，也會補助設置防洪閘門。

颱風來襲前在大武崙溪沿岸布設抽水機是市府防洪工作重點，圖為市長謝國樑視察防災整備作業。聯合報系資料照片
颱風來襲前在大武崙溪沿岸布設抽水機是市府防洪工作重點，圖為市長謝國樑視察防災整備作業。聯合報系資料照片
基市府整治大武崙溪床，在河道開鑿「子母溝」增加排洪量。聯合報系資料照
基市府整治大武崙溪床，在河道開鑿「子母溝」增加排洪量。聯合報系資料照

基隆 水患 滯洪池 颱風

延伸閱讀

新竹馬偕地下停車場施工瓦礫多年堆公園旁 市府：明年清除

康芮來襲 基隆市長謝國樑視察抽水站 ：匡列千萬補助淹水店家設防水閘門

颱風來襲 嘉縣調度移抽水機排空滯洪池嚴陣以待

交通中斷3天…基隆新豐街雙向通車了！基市府兌現今晚搶通

相關新聞

開挖棒球場建地下停車場和滯洪池 基市府：已完成規畫

上月底颱風來襲，基隆市大武崙溪險些溢堤釀災。市議員秦鉦今天關切防洪工程，市府工務處長陳耀川說，市立棒壘球場下方建滯洪池已...

振興震後花蓮觀光 縣府推外國客補助吸引600名印尼旅客

花蓮縣政府在震後積極推動國際觀光旅遊，推出外國團客住花蓮一晚最高補助1萬2千元，吸引600多人印尼旅遊團，本周分4個梯次...

天兔颱風後 嘉明湖步道、知本國家森林遊樂區恢復開放

受颱風天兔影響，林保署台東分署所轄的嘉明湖國家步道、向陽山屋及嘉明湖山屋今天恢復開放，轄內部分森林育樂場域也陸續開放，提...

基隆市立醫院否是委外營運 衛生局：年底提出評估報告

基隆市議會跨黨派聯盟的5名市議員，今天在市長施政總質詢時關切市立醫院委外營運作業。市長謝國樑說，委外民營的目的是要讓效率...

避康老師地震救貓憾事再發生 花蓮協會推寵物與飼主一起避難

403地震發生康老師救貓而罹難的憾事，花蓮一群愛護毛小孩民眾成立的台灣寵物保姆協會，深感寵物安全的重要性，並致力於寵物避...

宜蘭運動公園台灣欒樹 逢颱風必倒不必移了

宜蘭運動公園台灣欒樹每逢颱風必折損倒伏，因公園內1200株台灣欒樹是前縣長陳定南選定監工種植，並指定為「縣樹」，移植茲事...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。