開挖棒球場建地下停車場和滯洪池 基市府：已完成規畫

上月底颱風來襲，基隆市大武崙溪險些溢堤釀災。市議員秦鉦今天關切防洪工程，市府工務處長陳耀川說，市立棒壘球場下方建滯洪池已完成規畫，待水利署核定就會爭取中央補助執行，中央另有開鑿分洪道方案，解除水患。

大武崙溪多年前溢堤，河岸的基金公路有如河流，除有計程車在水面漂流，候車民眾也得爬上候車亭上方才能保命。中央和市府事後著手整治大武崙溪，加高堤防。

基隆市議會定期會今天的議程是市長施政總質詢，秦鉦指大武崙水患嚴重威脅沿岸居民的生命財產安全，如今氣候變化加劇，上月底山陀兒颱來來襲，大武崙溪堤防雖已加高，仍險些溢堤，要求市府做好防洪工作。

陳耀川表示，大武崙工業區的小型排水跟調整池都已完成，目前在做中期方案。市長謝國樑上任後，透過立委向中央爭取補助1.5億元，整治中崙里到消防局河段，預計明年中完成。工程內容包括河道拓寬、濬深、施作子母溝及疏洪道。

市府也計畫在大武崙市立棒壘球場往下挖，地下一層做停車場，地下二層是滯洪池，平面再恢復棒壘球場，附近還會找個地方做游泳池，打造多目標滯洪池園區。全案已完成規畫，經費估計約13億元。計畫已送水利署，若經核定，市府再分頭向相關部會爭取經費建設，期程大概要3年半。

陳耀川說，中央的大武崙溪長期整治計畫，要在大武崙溪上游開鑿直徑5公尺的分洪隧道，通往安中產業道路的外木山海岸，總長度是2.5公里，經費約16億元。但是因為涉及漁業權補償問題，會看短期、中期防洪工程效果怎樣，再評估長期計畫要不要推動。

秦鉦指出，滯洪池方案經中央核准，工期還要3年。上月底颱風來襲，大武崙溪差一點又溢堤，在極端氣候威脅下，市府要思考還有什麼辦法來把災害降到最低。例如每年河床都要疏濬，否則上游泥沙沖刷下來，阻斷流水斷面，更可能發生水患。

陳耀川說，颱風來襲前，在大武崙溪沿岸布設抽水機是防洪工作重點，目前是設兩台大型抽水機，未來會向中央爭取，希望再增加中小型抽水機。沿岸商家、住家或易淹水地區，也會補助設置防洪閘門。