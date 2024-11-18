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振興震後花蓮觀光 縣府推外國客補助吸引600名印尼旅客

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣政府推出外國團客住花蓮一晚最高補助1萬2千元，吸引600多人印尼旅遊團，本周分4個梯次造訪花蓮。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣政府推出外國團客住花蓮一晚最高補助1萬2千元，吸引600多人印尼旅遊團，本周分4個梯次造訪花蓮。圖／花蓮縣政府提供

花蓮縣政府在震後積極推動國際觀光旅遊，推出外國團客住花蓮一晚最高補助1萬2千元，吸引600多人印尼旅遊團，本周分4個梯次造訪花蓮，除了造訪太魯閣遊客中心、七星潭，也前往東大門夜市吃美食，獲得好評，打開穆斯林旅遊市場，為花蓮觀光市場注入一劑強心針。

縣府指出，旅行社帶領印尼旅客深度體驗花蓮之美，行程包含沿途欣賞清水斷崖美景、太魯閣牌樓及遊客中心、七星潭等知名景點。晚間到東大門夜市逛逛，遊客品嚐花蓮在地美食，住宿安排也特別考量穆斯林遊客需求。

旅行社董事長游世吉表示，這次特別選擇花蓮作為旅遊目的地，主要是為地震及風災後的觀光產業盡一份心力，花蓮擁有豐富的自然景觀與人文風情，非常適合發展國際觀光，相信透過這次大規模的印尼旅客來訪，將可為地方觀光市場開創新局。

縣府觀光處指出，永續遊花蓮獎勵方案推出後獲得熱烈響應，獎勵至12月20日或經費用完為止，吸引大批印尼遊客前來，展現花蓮在國際觀光市場的吸引力，將持續優化在地旅遊環境，提升穆斯林友善設施，盼吸引更多國際旅客造訪花蓮。

觀光處表示，本次活動打開穆斯林旅遊市場，為花蓮國際觀光發展立下里程碑，預計4個梯次的旅遊團將為花蓮觀光產業帶來經濟效益，同時展現花蓮的韌性與活力。

住宿 印尼 太魯閣 景點 災後 花蓮縣政府

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