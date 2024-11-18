天兔颱風後 嘉明湖步道、知本國家森林遊樂區恢復開放

受颱風天兔影響，林保署台東分署所轄的嘉明湖國家步道、向陽山屋及嘉明湖山屋今天恢復開放，轄內部分森林育樂場域也陸續開放，提醒民眾從事山域活動前，做充分計畫與準備。

林業及自然保育署台東分署今天發布訊息表示，轄管知本國家森林遊樂區（含虎比公寓知本館、自然教育中心）、大武山生態教育館、鯉魚山步道、麻荖漏步道、都蘭山步道、大武觀海步道、綠島觀海步道及綠島阿眉山步道已恢復開放。

關山紅石步道、安通越嶺古道東段、浸水營國家步道東段因步道上風倒木及聯外道路還在進行清理及整備工作，尚未開放。

林道部分，紅石林道、錦屏林道均暢通，另外知本林道可通行至2.1公里（知本瀑布附近）、利嘉林道可通行至10.5公里、其餘延平林道、霧鹿林道則因執行林道巡查及清理工作，暫時無法開放通行。

台東分署提醒民眾，近期山區天候仍不穩定，可能會出現區域性降雨及落石崩塌。建議進行山域活動前應審慎評估前往的安全性，並隨時留意步道及公路最新路況資訊（包括管制時間），以做好風險管理，確保自身安全。後續的開放訊息，將公告於台灣山林悠遊網及台東分署臉書粉絲專頁。