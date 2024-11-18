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基隆市立醫院否是委外營運 衛生局：年底提出評估報告

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市政府正在評估市立醫院委外營運可行性，衛生局長張賢政今在議會表示，今年底會提出可行性評估期末報告。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府正在評估市立醫院委外營運可行性，衛生局長張賢政今在議會表示，今年底會提出可行性評估期末報告。記者邱瑞杰／攝影

基隆市議會跨黨派聯盟的5名市議員，今天在市長施政總質詢時關切市立醫院委外營運作業。市長謝國樑說，委外民營的目的是要讓效率更好，目前只評估是否可行。衛生局長張賢政說，今年底會提出評估報告，全台已有過半縣市立醫院委外營運。

基隆市無黨籍議員張耿輝、呂美玲、張芳麗、陳明建、林旻勳今天聯合質詢，呂美玲說，市醫將獲中央補助開設110張長照病床，質疑有利可圖，市府卻說要委外，「如果有利可圖，為什麼不圖給市立醫院」，並用利潤聘請更多醫生，更換更好設施，把福利平分給市民。

張耿輝認為，市醫要以市民權益優先，未來若民營化，長照收費可能會比較貴。張芳麗說，20多年前她在市醫檢查癌症，一直在市醫接受照顧至今。市醫有好的團隊，對市民有好的照顧，為什麼要讓出來？

謝國樑表示，所有的委外民營案件，主要目的是讓效率更好，公車處如此，市醫也是如此，基隆的醫療絕對是有待提升。目前市醫委外可行性評估，只是單純的評估是否可行，並不是決定要不要委外。評估報告出來後，他會與跨黨派聯盟議員做比較深入的探討，如果要朝委託民營方向走的話，前提是得到跨黨派聯盟的祝福跟同意。

張賢政說，市醫委外評估，市府沒有預設立場。如果要委外營運，包括防疫等公共衛生任務，以及掛號費等事務，都會在契約中確認。目前市醫醫事、非醫事人員，不管是公職或非公職人員，市府都已做過說明跟座談會，了解需求，並納入可行性評估參考。

張賢政表示，市醫委外可行性評估已進入期末報告階段，因為還要納入近期召開的公聽會、員工說明會跟議會意見，所以會再做一些修正，預估今年底提出期末報告。

張賢政說，全台灣現有23家縣、市立醫院，只有7家「自營」，占30%，如果把台北市立聯合醫院算成6家，自營比例則會提高到44%，其他都已委外或正進行委外作業中。這些委外經營醫院。都有很多的正向、負向經驗可供市府參考。

基隆市政府正在評估市立醫院委外營運可行性，衛生局長張賢政今在議會表示，今年底會提出可行性評估期末報告。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府正在評估市立醫院委外營運可行性，衛生局長張賢政今在議會表示，今年底會提出可行性評估期末報告。記者邱瑞杰／攝影

基隆 衛生局 謝國樑 議員

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