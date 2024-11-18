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避康老師地震救貓憾事再發生 花蓮協會推寵物與飼主一起避難

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
台灣寵物保姆協會在毛小孩防災中有功，獲得縣長徐榛蔚頒發獎狀表揚。記者王思慧／攝影
台灣寵物保姆協會在毛小孩防災中有功，獲得縣長徐榛蔚頒發獎狀表揚。記者王思慧／攝影

403地震發生康老師救貓而罹難的憾事，花蓮一群愛護毛小孩民眾成立的台灣寵物保姆協會，深感寵物安全的重要性，並致力於寵物避難收容議題。上月底首次舉辦寵物收容實兵演練，建立SOP並盤點所需器材與設備，今天獲得花蓮縣政府防救災績優單位表揚，未來盼飼主能帶著寵物進收容所。

現今愈來愈多人飼養寵物，若遇上緊急避難飼主須撤離至收容所時，毛小孩卻沒地方可避難，甚至有些主人冒著生命危險在家裡陪伴寵物，危急生命安全。

花蓮縣消防局今天舉辦強韌台灣計畫成果展暨交流活動，台灣寵物保姆協會因在毛小孩防災中有功，獲得縣長徐榛蔚頒發獎狀表揚。

台灣寵物保姆協會秘書長王維俊指出，今年花蓮發生地震後，發現許多飼主希望寵物能一起避難，因此協會在10月26日首次辦理寵物收容實兵演練，在花蓮市國興里收容所外搭設帳篷，並開設寵物收容區，更建立緊急避難收容的SOP，也彙整所需的器材與設備，期待未來能結合公部門的力量，與社區合作在收容所開設寵物收容區。

王維俊表示，緊急避難時人跟動物的收容勢必要分開，避免彼此有發生衝突；協會目前針對寵物收容規畫兩個方向，包含找尋收容所附近的適合空間，作為寵物收容場域，或在收容所建物外搭帳篷，設置收容寵物區，讓飼主隨時可帶著家中毛小孩避難，其中細節都還需要跟農業處動植物防疫所等有關單位討論。

另外，王維俊說，緊急避難寵物收容目前最大的困難，在於法規規定特定寵物只有狗跟貓，但有民眾飼養兩棲類、倉鼠、鳥類等動物作為寵物，其他寵物收容工作是協會未來努力的方向。

台灣寵物保姆協會首次辦理寵物收容實兵演練，在花蓮市國興里收容所外搭設帳篷，並開設寵物收容區，更建立緊急避難收容的SOP。圖／台灣寵物保母協會提供
台灣寵物保姆協會首次辦理寵物收容實兵演練，在花蓮市國興里收容所外搭設帳篷，並開設寵物收容區，更建立緊急避難收容的SOP。圖／台灣寵物保母協會提供
台灣寵物保姆協會首次辦理寵物收容實兵演練，在花蓮市國興里收容所外搭設帳篷，並開設寵物收容區，飼主帶毛小孩體驗，獲得好評。圖／台灣寵物保母協會提供
台灣寵物保姆協會首次辦理寵物收容實兵演練，在花蓮市國興里收容所外搭設帳篷，並開設寵物收容區，飼主帶毛小孩體驗，獲得好評。圖／台灣寵物保母協會提供

寵物 毛小孩 花蓮縣政府

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