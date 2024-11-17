宜蘭生命之河…「河情河理」陳新郁油畫在城東藝廊展至12月28日

宜蘭河是宜蘭人的生命之河，一場以「河的樣子、河的故事、河與人的生活方式」為主軸的「河情河理」陳新郁創作展即日起在宜蘭市城東藝廊展出，展期至12月28日，透過油畫重新認識宜蘭河的不同面貌。

宜蘭市立圖書館邀請藝術家陳新郁老師以家鄉「宜蘭河」為題材舉辦油畫作品展，呈現宜蘭河四季變化、日夜晨昏的多樣風貌，探索宜蘭河自然與沿岸人文之美，引領民眾透過油畫展重新認識這條具有地方象徵意義的河流。

宜蘭河不僅是宜蘭地區重要河川，更是當地人們生活與記憶的承載者，陳新郁運用油畫媒材細膩描繪宜蘭河上、中、下游的河畔風景，並捕捉其自然風光與人文景觀；她更在創作中融入半抽象的風景系列，透過線條與色彩不僅展現宜蘭河的風貌，更試圖以藝術方式表達自然母親對人類與土地的包容與滋養。