宜蘭生命之河…「河情河理」陳新郁油畫在城東藝廊展至12月28日

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
陳新郁老師說明其油畫作品，透過畫作重新詮釋宜蘭河。圖／市公所提供
陳新郁老師說明其油畫作品，透過畫作重新詮釋宜蘭河。圖／市公所提供

宜蘭河是宜蘭人的生命之河，一場以「河的樣子、河的故事、河與人的生活方式」為主軸的「河情河理」陳新郁創作展即日起在宜蘭市城東藝廊展出，展期至12月28日，透過油畫重新認識宜蘭河的不同面貌。

宜蘭市立圖書館邀請藝術家陳新郁老師以家鄉「宜蘭河」為題材舉辦油畫作品展，呈現宜蘭河四季變化、日夜晨昏的多樣風貌，探索宜蘭河自然與沿岸人文之美，引領民眾透過油畫展重新認識這條具有地方象徵意義的河流。

宜蘭河不僅是宜蘭地區重要河川，更是當地人們生活與記憶的承載者，陳新郁運用油畫媒材細膩描繪宜蘭河上、中、下游的河畔風景，並捕捉其自然風光與人文景觀；她更在創作中融入半抽象的風景系列，透過線條與色彩不僅展現宜蘭河的風貌，更試圖以藝術方式表達自然母親對人類與土地的包容與滋養。

市長陳美玲表示，本次展覽不僅關注對大自然的描繪，更試圖以山水畫作傳達藝術家對土地的關懷與生命活力的啟發，作品將自然景色轉化為有情有意的畫面，使之成為藝術與情感的融合，這種兼顧自然與人文的創作視角，能讓讀者思考人類與自然之間的和諧共存，歡迎民眾參觀。

「河情河理」陳新郁創作展即日起在宜蘭市城東藝廊展出，展期至12月28日，透過油畫重新認識宜蘭河的不同面貌。圖／市公所提供
「河情河理」陳新郁創作展即日起在宜蘭市城東藝廊展出，展期至12月28日，透過油畫重新認識宜蘭河的不同面貌。圖／市公所提供
宜蘭河畔的植物成為油畫素材。圖／市公所提供
宜蘭河畔的植物成為油畫素材。圖／市公所提供
宜蘭河畔的植物成為油畫素材。圖／市公所提供
宜蘭河畔的植物成為油畫素材。圖／市公所提供
「河情河理」陳新郁創作展即日起在宜蘭市城東藝廊展出，展期至12月28日，透過油畫重新認識宜蘭河的不同面貌。圖／市公所提供
「河情河理」陳新郁創作展即日起在宜蘭市城東藝廊展出，展期至12月28日，透過油畫重新認識宜蘭河的不同面貌。圖／市公所提供

宜蘭 畫作 藝術家

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