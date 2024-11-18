宜蘭運動公園台灣欒樹 逢颱風必倒不必移了

宜蘭運動公園台灣欒樹每逢颱風必折損倒伏，因公園內1200株台灣欒樹是前縣長陳定南選定監工種植，並指定為「縣樹」，移植茲事體大，歷任縣長沒人敢動。縣府為此找解方，去年改善土壤排水試種45株，歷經數次颱風至今無一折損。

宜蘭運動公園是陳定南縣長任內規畫興建，他在南部道路看到欒樹之美，當年在公園四周種下1200株，春夏長綠葉、初秋開黃花、秋末蒴果未熟時紅色、冬季蒴果成熟是褐色，四季皆美，有「四色樹」之稱 ，被指定為宜蘭縣樹。

陳定南當年要求每5公尺種1株，宜蘭運動公園也是早年第一座結合休閒與辦賽事的公園，很多人會到公園跑步運動或親子遊憩。

但縣樹雖美，可惜遇到颱風來襲台灣欒樹必有折損。日前康芮颱風也造成6、70株倒伏，有人建議移除台灣欒樹，更換其他樹種。

縣府請教專家，認為欒樹禁不起強風是因種得不夠深，且地下水位高，根部難往下延伸。據了解，縣立體育場去年底進行土層及排水改良，在籃球場後方種植45株測試，經幾次颱風來襲都完好無損。

場長陳冠宇說，他們在補植前幾個月先進行改善土層與樹穴改造，挖洞約2公尺深，避免太過於淺根、耐受不住強風；也增加土壤地下水層透水性，有利扎根固定，若經此種植模式有助抗強風，日後將擴大實施。