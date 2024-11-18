聽新聞
0:00 / 0:00

宜蘭運動公園台灣欒樹 逢颱風必倒不必移了

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭報導
宜蘭運動公園台灣欒樹栽種過於淺根，地下水位高，遇上颱風來襲，容易倒伏。記者戴永華／攝影
宜蘭運動公園台灣欒樹栽種過於淺根，地下水位高，遇上颱風來襲，容易倒伏。記者戴永華／攝影

宜蘭運動公園台灣欒樹每逢颱風必折損倒伏，因公園內1200株台灣欒樹是前縣長陳定南選定監工種植，並指定為「縣樹」，移植茲事體大，歷任縣長沒人敢動。縣府為此找解方，去年改善土壤排水試種45株，歷經數次颱風至今無一折損。

宜蘭運動公園是陳定南縣長任內規畫興建，他在南部道路看到欒樹之美，當年在公園四周種下1200株，春夏長綠葉、初秋開黃花、秋末蒴果未熟時紅色、冬季蒴果成熟是褐色，四季皆美，有「四色樹」之稱 ，被指定為宜蘭縣樹。

陳定南當年要求每5公尺種1株，宜蘭運動公園也是早年第一座結合休閒與辦賽事的公園，很多人會到公園跑步運動或親子遊憩。

但縣樹雖美，可惜遇到颱風來襲台灣欒樹必有折損。日前康芮颱風也造成6、70株倒伏，有人建議移除台灣欒樹，更換其他樹種。

縣府請教專家，認為欒樹禁不起強風是因種得不夠深，且地下水位高，根部難往下延伸。據了解，縣立體育場去年底進行土層及排水改良，在籃球場後方種植45株測試，經幾次颱風來襲都完好無損。

場長陳冠宇說，他們在補植前幾個月先進行改善土層與樹穴改造，挖洞約2公尺深，避免太過於淺根、耐受不住強風；也增加土壤地下水層透水性，有利扎根固定，若經此種植模式有助抗強風，日後將擴大實施。

宜蘭 康芮颱風 運動

延伸閱讀

宜蘭首家羊肉爐吃到飽連鎖店 「耀武羊威」插旗搶進鍋物市場

全台最長壽 20歲宜蘭國際綠色影展閉幕片播放《種土》圓滿結束

遇颱必倒台灣欒樹 陳定南縣樹不必移了！縣府改良試種成功

強颱萬宜達巔峰恐挑戰今年風王 對台影響曝

相關新聞

宜蘭運動公園台灣欒樹 逢颱風必倒不必移了

宜蘭運動公園台灣欒樹每逢颱風必折損倒伏，因公園內1200株台灣欒樹是前縣長陳定南選定監工種植，並指定為「縣樹」，移植茲事...

宜蘭生命之河…「河情河理」陳新郁油畫在城東藝廊展至12月28日

宜蘭河是宜蘭人的生命之河，一場以「河的樣子、河的故事、河與人的生活方式」為主軸的「河情河理」陳新郁創作展即日起在宜蘭市城...

宜蘭首家羊肉爐吃到飽連鎖店 「耀武羊威」插旗搶進鍋物市場

入冬吃火鍋，進入鍋物消費旺季，國內主打羊肉爐吃到飽的耀武羊威連鎖店最近進駐宜蘭，也是插旗東部地區的第一家店，6種羊肉部位...

全台最長壽 20歲宜蘭國際綠色影展閉幕片播放《種土》圓滿結束

為期36天的宜蘭國際綠色影展昨晚播放閉幕片《種土》後畫下完美句點，宜蘭綠色影展是全台最長壽的環保影展，今年從室內場到戶外...

遇颱必倒台灣欒樹 陳定南縣樹不必移了！縣府改良試種成功

宜蘭運動公園台灣欒樹每逢颱風必折損倒伏，常遭質疑為何不更換其他樹種？但因公園1200株台灣欒樹是前縣長陳定南選定監工種植...

基隆百年老店李鵠餅店遭爆草莓酥包蒼蠅 市府稽查限改

有網友在Threads貼出影片，基隆知名老店「李鵠餅店」的草莓酥，有一隻蒼蠅「鑲」在裡面，還好是整個打開不是直接開啃。基...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。