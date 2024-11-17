宜蘭首家羊肉爐吃到飽連鎖店 「耀武羊威」插旗搶進鍋物市場

入冬吃火鍋，進入鍋物消費旺季，國內主打羊肉爐吃到飽的耀武羊威連鎖店最近進駐宜蘭，也是插旗東部地區的第一家店，6種羊肉部位無限量供應、新疆「手撕羊」，還有40幾種蔬食菇類、甜品、麵食及飲料。不過為了惜食不浪費，民眾夾太多肉品留鍋底，必須秤重買回。

宜蘭縣薑母鴨的火鍋店家多於羊肉爐，主要是處理羊肉的各部位必須到達入味及口感佳，才能征服饕客味蕾，以致很少人會去經營成本較高的羊肉爐吃到飽。耀武羊威目前在雙北、台中、桃園及台南各有連鎖店，最近在宜蘭市黎明二路附近再添一家分店，年輕老闆朱昱勳打造可容納160人座位場所，即日起至本月22日試營運打9折，不收服務費。

為滿足吃肉一族的胃，有藥燉，清燉，香辣，鮮蒜，山楜椒（馬告）及成吉思漢6種湯頭挑選，供應羊肉種類有羊排、羊腳筋、羊大骨、羊腿排、羊嫩筋、羊心，有些比較少吃到的羊肉部位，每天還有限量供應新疆「手撕羊」，軟嫩好吃。