全台最長壽 20歲宜蘭國際綠色影展閉幕片播放《種土》圓滿結束

為期36天的宜蘭國際綠色影展昨晚播放閉幕片《種土》後畫下完美句點，宜蘭綠色影展是全台最長壽的環保影展，今年從室內場到戶外場、從定點播放到移動電影院，吸引民眾欣賞影片，同時也安排映後座談與「公正轉型、青年綠色就業」主題論壇，呼籲民眾從日常生活中實踐淨零減碳。

今年滿20歲的宜蘭國際綠色影展從2004年開辦至今，期間經歷疫情停辦，今年來到第14屆，每年都讓愛好綠色影展人士相當期待，今年活動為期36天，安排28部國內外影片，播放49場次，其中有4部國際視野影片是台灣首映，《海洋日記》上月拿下金鐘兒童節目獎。

影展昨晚閉幕，縣政府舉辦「青年就YA超能力論壇暨宜蘭國際綠色影展」閉幕活動，論壇聚焦在公正轉型，從各層面探討如何在淨零減碳政策下，推動青年世代積極參與創新，這場論壇吸引各界青年代表和環保專家參與，同時也安排「宜日新生活市集」創意永續概念產品。

協辦論壇的宜蘭縣青年事務委員會委員李俊翰提出「農作物全株利用」，將零廢棄的概念結合創新製程，開創出新型態的綠領工作；「韌性平原新視界」探討飲食革命，參與者從農村走向森林餐桌，重新詮釋宜蘭人與這片土地的共生關係與承諾。

縣長林姿妙表示，宜蘭重視並具體實踐環境永續，每年春天舉辦宜蘭綠色博覽會，入秋每年舉辦宜蘭國際綠色影展，同時也讓偏鄉民眾及學生有機會欣賞優質好片，讓守護地球概念向下紮根，她感謝所有來到閉幕會場支持青年參與氣候行動議題的參與者，期待未來更多年輕人積極投身淨零轉型的推動。