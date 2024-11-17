遇颱必倒台灣欒樹 陳定南縣樹不必移了！縣府改良試種成功

宜蘭運動公園台灣欒樹每逢颱風必折損倒伏，常遭質疑為何不更換其他樹種？但因公園1200株台灣欒樹是前縣長陳定南選定監工種植，指定為「縣樹」，移植茲事體大，歷任縣長都沒人動它。據了解，縣府最近找到解決辦法，去年改善土壤排水試種45株，1年來歷經數次颱風至今完好，無一折損。

宜蘭運動公園是由前縣長陳定南規劃興建，他在南部道路看到欒樹之美，經比較後選在公園四周種下1200株，台灣欒樹又稱「苦楝舅」，春夏長綠葉、初秋開黃花、秋末蒴果未熟時紅色、冬季蒴果成熟是褐色，四季皆美，有「四色樹」之稱 ，後來指定為宜蘭「縣樹」。

特別的是每株台灣欒樹排列「整齊」，陳定南要求每5公尺種1株，在他心中勾畫出樹下露營的美好景象，宜蘭運動公園更是早年第一座結合休閒與舉辦大型賽事的公園，每天很多人在公園跑步運動或親子遊憩放風箏，縣民感謝陳前縣長建造公園，台灣欒樹也幾乎等於是陳定南精神象徵，歷史意義。

縣樹雖美，可惜遇到颱風來襲，台灣欒樹必有折損，甚至連根拔起。日前康芮颱風狂襲宜蘭，造成6、70株倒伏，再度有人建議討論移除台灣欒樹，更換其他樹種；但也有人認為台灣欒樹是縣樹，陪伴宜蘭人成長美好印象與歷史意義深植人心，移植未必最好。

縣政府請教專家，公園台灣欒樹經不起強風是由於種的不夠深，且地下水位高，根部難以往下延伸。不過，這個問題找到解決的辦法了，據了解，縣立體育場去年底進行土層及排水改良，在籃球場後方種植45株測試，經過幾次颱風來襲都完好無損。

場長陳冠宇說，他們在補植前的幾個月先進行改善土層與樹穴改造，挖洞約2公尺深，避免太過於淺根，耐受不住強風一吹就倒伏，同時也增加土壤地下水層的透水性，使其排水良好，有利於紮根固定，仔細觀察成長狀況還不錯，小樹長大，算是頭好壯壯。