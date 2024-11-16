基隆百年老店李鵠餅店遭爆草莓酥包蒼蠅 市府稽查限改

有網友在Threads貼出影片，基隆知名老店「李鵠餅店」的草莓酥，有一隻蒼蠅「鑲」在裡面，還好是整個打開不是直接開啃。基隆市衛生局今天傍晚到店內稽查，查出有蒼蠅、工作區垃圾桶未加蓋等項缺失。已開立限期改善單，如複查不合格，將依法裁處。

有網友在Threads貼出一段影片，是一塊「李鵠餅店」的草莓酥，外包裝已經打開，顯示有一隻蒼蠅「鑲」在裡面，並表示「阿不就好我是整個打開，不是直接開啃，李鵠餅店」。

貼文引發討論，貼文網友留言，「店家已開始處理後續事宜，相關當局也會去檢查，謝謝各位」。

基隆市衛生局今晚發新聞稿說明，指有關民眾於社群媒體討論李鵠餅店草莓酥內有蒼蠅一案，衛生局於今天傍晚5時45分至現場稽查，查有病媒（蒼蠅）、工作區垃圾桶未加蓋等項缺失。已予開立限期改善單，倘複查不合格，將依法裁處。

衛生局人員說，據員工說，店家已和當事人連絡上，處理後續事宜，現場查看，原料部分並沒有太大問題，但有一些缺失要求改善。

記者晚間到店家前採訪詢問，店家表示老闆不在無法回應，近10時再致電，店家並沒有接聽。