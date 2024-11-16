台東這個魚酥炸媲美鹽酥雞 遊客大讚：愛死了
東北季風時節到來，也吹起台東「鬼頭刀」產季開始，最大捕獲產區的成功鎮新港漁港，今年截至11月15日止，已捕獲超過130萬公斤，比去年同期增加1倍。但因外銷受阻，議員促請縣府助銷外，餐廳業者也推銷「酥炸鬼頭刀」料理，遊客吃過大讚比鹽酥雞好吃。
「外酥內鮮超級好吃！」台中莊姓遊客說，他一直不認為魚肉酥炸會比雞肉好吃，今天終於改觀，原來鬼頭刀酥炸起來這麼好吃，完全不輸鹽酥雞，甚至有過之而不及，口感紮實，肉質鮮甜又營養。另顏姓遊客說，小孩愛死了，立馬向老闆請教料理方法，買幾包鬼頭刀魚條回去自己炸。
每到10月吹起東北季風時，就是台東捕鬼頭刀的產季，因為台東海域汙染少，有深層海水滋養，加上漁民採用延繩釣捕捉鬼頭刀，因此，肉質新鮮健康，屬高經濟魚種，非常受歐美國家及饕客喜愛。根據新港區漁會統計，今年截至11月15日止，已捕獲超過130萬公斤，比去年同期增加1倍。
全台每年鬼頭刀魚獲量約8000至10000公噸，光台東就有2000公噸，產量也非常大。不過，雖然漁獲量比去年增加，但從去年起外銷採集認證申請遇瓶頸，且競爭國家增加，外銷市場開始縮減，使得鬼刀銷售被影響，連帶衝擊市場價格。議員及業者紛紛尋求方法提升銷路。
議員許進榮盼縣府持續打通國內通路，同時多方結合機關及民間企業合作，讓鬼頭刀賣得出去，給漁民好生計，畢竟外銷市場變數大，很難保證一帆風順。另有業者大力行銷成功在地好風味的「酥炸鬼頭刀」，希望能將美食分享給更多的人，進而促進鬼頭刀銷售熱絡。
「東西好吃，一個字鮮！」專門料理鬼頭刀的林姓業者說，捕撈上岸的鬼頭刀處理好，無論是魚排、魚柳或魚塊，最好的料理方式，就是酥炸及生魚片，海裡的魚肉本身肉質就很細緻，吃起來絕對新鮮不柴，而且魚骨還能煮清湯，保證好喝到不行，大家來台東成功嘗鮮，鬼頭刀絕對不能錯過。
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