重機車隊硬闖花蓮自行車道 網友怒：才修好又來破壞

花蓮南區連結玉里鎮、富里鄉的玉富自行車道原是舊鐵橋，橫跨歐亞板塊與菲律賓海板塊極具特色，因前年地震受損封閉近2年，今年8月才開放，近日被鎮民發現有重機車隊闖入；縱管處表示，將移請警方裁處開罰。

玉富自行車道全長10公里，原本是玉里站的舊東線鐵道，以玉里火車站為起點，終點在富里鄉東里鐵馬驛站，沿途是田野景觀，加上板塊擠壓每年長高2到3公分，是遊客朝聖的知名景點，也是在地民眾晨昏散步、慢跑的好地方。

前年918地震造成玉富自行車道被震損，橋墩位移、鋪面也變形，花東縱谷國家風景區管理處協助玉里鎮公所爭取經費並施工，民眾等了快2年，今年8月底終於等到開放，近日卻發現有重機車隊闖入自行車道。

「才剛維修又來破壞，太誇張了吧！」有網友將照片貼上在地社群臉書，照片裡有好幾台紅、黃牌重機在鐵橋上，還有重機騎士在板塊交界處擺拍，引起眾怒，批評明明就有標示自行車道，汽機車怎麼可以騎上去？還有網友生氣「騎重機的臉都被這群人丟光了」。

縱管處長郭振陵說，考量身心障礙者、輪椅族無障礙通行需求，玉富自行車道並未做車阻，但設置監視系統防止違規，入口處也都有設置公告，禁止機車進入。

他說，初步調閱監視系統沒看到重機進入畫面，還在調查如何進入，會再研究如何防範，若有截圖等相關違規資料，會移請警方依道路交通管理處罰條例裁處開罰。