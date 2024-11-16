推動客語友善環境 花蓮市公所發200元消費抵用券

花蓮市客家族群約三分之一，市公所推動客語友善環境，推出「𠊎講客」消費振興活動，參與指定市集、主題活動、原客嘉年華有機會拿到200元抵用券，可在遠百花蓮店、曾記麻糬、海產、甜品等超過50個合作店家消費抵用。

市長魏嘉彥表示，公部門與民間業者共同努力推動客語友善服務，市公所利用客語獎勵金發放1500張面額200元的消費抵用券，藉此鼓勵民眾支持在地客語友善店家。

市公所表示，民眾參與花蓮市好客文化會館每周五農民市集、每月主題活動，或是11月29日至12月1日的原客嘉年華，都有機會得到消費抵用券。

合作店家包括遠東百貨花蓮店、商校街刨冰豆花、甜可養生甜品店、蔡記豆花、石庭客家小館、找到了可頌小売所、又一村文創店、曾記麻糬市區6間門市，也有美髮、民宿、中醫診所加入，使用期限至12月20日為止。

曾記麻糬董事長董椿霳表示，麻糬與客家米食文化密不可分，感謝市公所推動客語和文化傳承，辦活動振興買氣；找到了可頌小売所老闆徐孝文是客家子弟，他說，民眾到店裡用客語點單也沒有問題。

花蓮市公所表示，目前已有50店家、60個攤商參與，還在持續募集，認同客家族群、販售客家商品或是願意提供客語服務都可以加入，詳情可洽花蓮市公所客家行政事務所（03）8350315。