鄉親鄉情／周明源 炒出「原民和牛」美食

台東市「蝸牛先生」周明源，炒得一手好蝸牛，許多饕客來台東必吃，堪稱是特色美食。他除是蝸牛料理達人，也熱心助人，平時將營業所得捐給家扶中心作為獎助學金。他說，「保持積極樂觀，人生就會活得精采」。

「有能力幫助人，內心除了開心更能感受到幸福」，周明源說以自己最擅長的事回饋社會，內心很踏實，未來也會帶著兒女做公益，給孩子做最好的榜樣。

阿美族大叔周明源曾在北部大餐廳任職，20多年前發生車禍後，獨自扶養3個小孩，由於行動不便，工作不穩定，經濟壓力不小，但過程中受到許多親友鼓勵，這些祝福給他轉念的力量，讓他能樂觀面對人生下半場。

他領有身障手冊，卻鬥志不減；10年前返回台東老家開一間熱炒店，撿拾蝸牛大火快炒，做出令人垂涎欲滴的佳餚，很多饕客第一次光顧，就回味無窮。饕客第一印象是「看似簡單炒起來卻不簡單」，指周老闆將蝸牛肉以特製醬汁大火快炒收汁，清爽不膩，越吃越涮嘴。帶殼的蝸牛，肉質處理得也格外Q彈，他還會即興彈吉他為客人演奏。

即使是撿拾的蝸牛，周明源在料理過程也毫不馬虎，打殼後會用鹽巴清洗多次再用水煮過，確保無汙染，採購的蝸牛也一定嚴格篩選，他笑說，現在不少饕客點餐說要吃原住民的牛肉或和牛，講的就是蝸牛肉，名稱聽起來很高檔。