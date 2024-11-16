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好想看看思念的大海... 門諾幫癌末老翁圓夢

聯合報／ 記者王燕華／花蓮報導
花蓮一名78歲黃姓老翁罹癌肺癌末期，在門諾、花蓮總醫院跨團隊合作下，重遊熟悉的順安海邊，圓了人生最後的心願。圖／門諾醫院提供
花蓮一名78歲黃姓老翁罹癌肺癌末期，在門諾、花蓮總醫院跨團隊合作下，重遊熟悉的順安海邊，圓了人生最後的心願。圖／門諾醫院提供

「好想看看大海。」花蓮一名78歲黃姓老翁罹患肺癌末期，身體日漸衰弱，許下心願想再看一次思思念念的大海。門諾醫院安寧團隊與國軍花蓮總醫院合作，以復康巴士載運再用輪椅接駁，讓他與家人回到熟悉海邊，留下最後的美好回憶。

獨身的黃姓老翁與家人住在新城鄉，身體還健康的時候，新城鄉順安海邊是他從小到大與家人經常造訪的地方，尤其愛到順安的定置漁場買現撈漁獲，和家人分享鮮味。

原本看海是他的日常，但2年前發現罹癌後，他住進國軍花蓮總醫院護理之家，隨著身體日漸虛弱，對大海的思念愈來愈深，前兩天他告訴護理之家人員「真的好想再看看那片大海」。

黃姓老翁是門諾病患，也是門諾醫院居家安寧的對象，護理之家聽到黃姓老翁的心願，與門諾醫院安寧團隊聯手，經主治醫師評估，家人也都支持，前天由醫護團隊陪伴搭上復康巴士，與家人再度來到順安海邊，虛弱的他坐輪椅上，抬頭遙望熟悉大海，臉上露出淡淡微笑，也與家人合影留念。

黃姓老翁的妹妹說，從小就常和哥哥、家人到順安海邊，這次重遊舊地，又想起小時候的點點滴滴，雖然覺得不捨，更多的是溫暖的回憶。

家人 花蓮

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