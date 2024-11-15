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基隆集中為特殊學生看牙檢查視力 眼醫牙科醫及驗光師都來
有特殊照護需求的學生就醫看牙齒、檢查視力等並不方便，為減少這些學生舟車勞頓，一連兩天在國立特教學校辦理針對特殊需求學生的校園口腔及視力健檢服務。邀請專業眼科、牙科醫師及驗光師前進校園為特需學生進行各項專業檢查。部分特教學生在接受檢查過程情緒緊張，副市長邱佩琳今天到場親切地為小朋友打氣。
教育處代理處長徐嬿立表示，基隆設有集中式特教班學校共11校，包含國中3校及國小8校，113學年度共有117名學生，在七堵國小、國立特教學校、國際獅子會300A5區視力照護網委員會及基隆市驗光生公會的協助下，為特殊需求學生進行專業眼科健檢服務，包含視力檢查、眼壓檢查、裂隙燈檢查、眼底鏡檢查、裸視驗光、度數驗光並提供免費配鏡服務。
基隆市牙醫師公會醫師也為學生進行口腔檢查及施做全口塗氟服務，現場並提供骨密度檢測儀供檢測使用。
七堵國小楊姓家長說，市府能規畫提供集中式特教班特殊需求學生在校園中接受專業健康檢查，對於家長來說，實質的幫助很大。
市長謝國樑指出，為加強特教行政及教學的品質，市府針對特殊教育輔導團設置要點進行調整，從教學與行政層面提供學校更完善的特教支持，以照護特殊需求學生健康需求及家長不易掛號困境，並減少學生舟車勞頓，一連兩天在國立特教學校辦理針對特殊需求學生的校園口腔及視力健檢服務。
教育處表示，將持續強化普通班的初級介入課程及輔導，並在次級服務中提供特教與學習扶助，提升特殊教育服務質量。
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