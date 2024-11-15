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基隆營養午餐針頭案 藍綠互控處理雙標

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
國民黨基隆市黨部今開記者會，指進黨有2名議員涉貪被法辦，民進黨團不處理才真正「雙標」。記者游明煌／翻攝
國民黨基隆市黨部今開記者會，指進黨有2名議員涉貪被法辦，民進黨團不處理才真正「雙標」。記者游明煌／翻攝

基隆市議會民進黨團昨開記者會指，市長謝國樑處理中山高中營養午餐藏針頭案雙標，未以同標準讓教育處代理處長下台。國民黨基隆市黨部今開記者會反駁，指進黨有2名議員涉貪被法辦，民進黨團不處理才真正「雙標」。對此民進黨批藍畫錯重點。

基隆市黨部主委吳國勝、基隆市黨部發言人潘艾嘉、台大研究生林廷翰出席記者會。潘艾嘉說，民進黨2位涉貪的議員張秉鈞、張顥瀚，都是詐領助理補助費一個被判刑獲緩刑，一個收押，民進黨對涉貪議員睜一隻眼、閉一隻眼才是雙標。

林廷翰指出，民進黨團昨天開記者會，質疑市府食安處理雙標，但其實市府得知之後第一時間就緊急應變，市府團隊為了孩子的食安盡心盡力，民進黨卻只出一張嘴，現任總統、民進黨主席賴清德說「對黑金貪汙零容忍」，卻對2涉貪議員特別能容忍。

民主進步黨基隆市黨部主委林明智回應，國民黨總是畫錯重點，像小學生一樣考試不及格了，才來質疑老師、質疑課本，不好好檢討為何「食安」考卷會繳出不及格的分數。

林明智指出，食安問題一直是民進黨關注的議題，市議會黨團花了許多心力來檢討基隆市政府的缺失，希望能亡羊補牢幫助基隆市政府向上提升，而國民黨不思檢討，反而來質疑議員善盡監督職責，這個才是真正的雙標。

民進黨市議員鄭文婷說，國民黨焦點完全轉移，沒有對基隆市民，尤其是學生的營養午餐提到要如何精進改善，讓人感到遺憾。

基隆 民進黨 議員

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