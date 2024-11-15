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垃圾車清潔人員竟拒收紙張？ 在地網友曝：宜蘭特別嚴格

聯合新聞網／ 綜合報導
近期有網友發現清潔人員檢查越來越嚴格，連一張廢紙都被從袋中挖出拒收。示意圖，非新聞事件當事人。圖／聯合報系資料照
近期有網友發現清潔人員檢查越來越嚴格，連一張廢紙都被從袋中挖出拒收。示意圖，非新聞事件當事人。圖／聯合報系資料照

台灣的垃圾車制度提供民眾方便清理廢棄物，卻也衍生許多把方便當成隨便的困擾，近期，有網友發現清潔人員檢查越來越嚴格，連一張廢紙都從袋中被挖出拒收，引發網友熱議。

一名網友在Threads上發文，說明自己丟垃圾時，清潔人員將整包垃圾全倒出來，特地挑出一張紙告訴他這要回收，他也發文表示：「宜蘭的垃圾車真的是全世界最認真的垃圾車了吧。」

貼文曝光後引發熱議，有網友認為在宜蘭倒垃圾時都感受到一股壓力，「宜蘭的垃圾車嚴格到去倒垃圾都很有壓力，我才不相信台灣的資源回收有做到很確實」、「宜蘭垃圾車清潔員是不是被欠薪水啊XD之前連回收也說要分好小項目才可以給 。」

也有人認為清潔人員十分辛苦，不應該增加他們的困擾，「因為焚化爐有可能會整車退回，他們嚴格點是正常的」、「宜蘭市還會先騎機車來破袋檢查等待倒垃圾民眾的東西」、「雖然嚴格但這才是真的為環保著想」。

宜蘭市公所清潔隊也曾在臉書粉專公開回收指引，關於紙類可回收項目有平信紙張、海報、書信、紙箱（需攤開壓平）；不可回收的則是裝食材的紙袋、衛生紙、感熱紙貼紙等。

由 @isabellathatgirll 發佈
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垃圾分類 垃圾車 宜蘭 廢紙 資源回收

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