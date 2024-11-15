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強降雨和颱風接連釀災 基隆補助「防水閘門」每戶1萬5到11萬

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆補助防水閘門每戶1萬至11萬，即日起受理申請，圖為基金一路商家防水閘門的防水閘門。記者游明煌／攝影
基隆補助防水閘門每戶1萬至11萬，即日起受理申請，圖為基金一路商家防水閘門的防水閘門。記者游明煌／攝影

基隆9月以來多次強降雨，又接連有很多颱風侵襲，造成多處淹水災情，不少民眾反映希望市府協助設置防水閘門因應。市府今天公布申請計畫，即日起至明年1月底受理申請，每戶補助依大小從1萬5千至11萬元不等。

市府工務處表示，9月23日起多次強降雨，還有山陀兒等颱風侵襲，造成多處地區發生大石流、積淹水情形，市府緊急編列預算，啟動補助計畫協助受災住戶建置防水閘門，減少低窪地區住戶因強降雨造成的財產損失。

工務處下水道科長高力山表示，申請條件為今年度位於基隆的房屋或住宅大樓有積淹水事實，受災住宅可建置防水閘門，每戶可依出入口寬度大小申請1萬5千至11萬元不等的補助金額，住宅大樓地下停車場出入口亦可申請。

即日起至114年1月底申請人備妥申請書、施工前後照片及相關證明文件，即可就近向區公所提出申請。

設置防水閘門材質以鋁合金材質或不銹鋼材質為原則，高度以100公分以上，地下室車道出入口為單車道5萬5千元、地下室車道出入口為雙車道以上11萬元、1樓出入口寬度1公尺以下1萬5千元、1樓出入口寬度逾1公尺到5公尺4萬4千元到11萬元不等。

但依建築技術規則建築設計施工編4-1條規定，自民國100年7月1日以後申請建築執照的建築物者、前已獲同類型補助案件、重複申請補助、已獲其他單位機關補助同一項目等不予補助。

「113年度基隆市民建置防水閘門（板）補助計畫」可上基隆市工務處官網

基隆 建築 車道

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