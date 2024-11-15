基隆催生 明年生育獎勵加碼

基隆市出生率逐年下降，少子化問題嚴重，市議員何淑萍昨質詢建議市府提高生育獎勵金，並比照雙北開辦凍卵補助，加強催生。市長謝國樑說，明年生育獎勵金將從每胎2萬提高為3萬，已編列預算；凍卵補助也將研議，有機會實施。

何淑萍表示，現代婦女都晚婚晚育，凍卵補助很需要，不少縣市都有編列，例如桃園補助2萬3千、新竹3萬1千、苗栗2萬1千、雲林3萬、台北市3萬2千、新北3萬元。

市府民政處長張淵翔表示，明年生育獎勵預算編列將從每胎2萬額度增為3萬元，新增約200萬元預算，預計明年就會送完成修正的「基隆市婦女生育獎勵金發放自治條例」到議會審議。

內政部統計，今年10月基隆月出生率為千分之0.36、折合年粗出生率為千分之4.21，都是全國最低，10月出生數為129人。

育有一名1歲多小孩的林姓女子說，每胎補助增為3萬元，對吸引生小孩效果有限，畢竟養育小孩花費很吃重。不少單身女子都贊成補助凍卵，對刺激生育率能產生多大效益，仍有待觀察。