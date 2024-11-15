聽新聞
0:00 / 0:00

基隆催生 明年生育獎勵加碼

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導

基隆市出生率逐年下降，少子化問題嚴重，市議員何淑萍昨質詢建議市府提高生育獎勵金，並比照雙北開辦凍卵補助，加強催生。市長謝國樑說，明年生育獎勵金將從每胎2萬提高為3萬，已編列預算；凍卵補助也將研議，有機會實施。

何淑萍表示，現代婦女都晚婚晚育，凍卵補助很需要，不少縣市都有編列，例如桃園補助2萬3千、新竹3萬1千、苗栗2萬1千、雲林3萬、台北市3萬2千、新北3萬元。

市府民政處長張淵翔表示，明年生育獎勵預算編列將從每胎2萬額度增為3萬元，新增約200萬元預算，預計明年就會送完成修正的「基隆市婦女生育獎勵金發放自治條例」到議會審議。

內政部統計，今年10月基隆月出生率為千分之0.36、折合年粗出生率為千分之4.21，都是全國最低，10月出生數為129人。

育有一名1歲多小孩的林姓女子說，每胎補助增為3萬元，對吸引生小孩效果有限，畢竟養育小孩花費很吃重。不少單身女子都贊成補助凍卵，對刺激生育率能產生多大效益，仍有待觀察。

凍卵 生育

延伸閱讀

謝國樑催生 基隆明年生育獎勵金2變3萬、研議凍卵補助

營養午餐出包綠點名她下台 謝國樑：支持處長做好工作

基隆營養午餐藏針頭 綠批謝國樑雙標：教育處長不用下台？

基隆第6座仁愛室內兒童樂園啟用 謝國樑：黑鳶主題特色

相關新聞

宜蘭鐵路高架配合款 議長爆共72億

宜蘭縣府背負不起鐵路高架化建設的105.72億元地方配合款，經政委陳金德協商，配合款下修至57.83億元。議長張勝德昨指...

基隆催生 明年生育獎勵加碼

基隆市出生率逐年下降，少子化問題嚴重，市議員何淑萍昨質詢建議市府提高生育獎勵金，並比照雙北開辦凍卵補助，加強催生。市長謝...

唯一同意票蓋錯 花蓮春日寶石礦續租部落投票99%反對

花蓮玉里鎮山區的春日寶石礦位於原住民區土地，業者希望續租，依修正後礦業法規定請求族人諮商同意。馬太林、洛合谷兩關係部落昨...

挺台灣棒球花蓮不缺席 戶外應援場場轉播為中華隊加油

世界12強棒球賽熱鬧開打，為讓花蓮球迷一起挺台灣，花蓮市公所與遠東百貨花蓮店合作舉辦戶外轉播應援活動，昨晚首戰韓國隊就湧...

謝國樑催生 基隆明年生育獎勵金2變3萬、研議凍卵補助

基隆市出生率逐年降低，少子化問題嚴重，議員何淑萍今天在議會質詢時希望市府提高生育獎勵金，並且比照雙北開辦凍卵補助，加強催...

宜蘭鐵路高架配合款不是57.8億！議長爆共計72億「免付土地費剛好而已」

宜蘭縣政府背負不起鐵路高架化建設的105.72億元地方配合款，經政委協商把配合款下修至57.83億元。議長張勝德今天在議...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。