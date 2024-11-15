宜蘭鐵路高架配合款 議長爆共72億

宜蘭縣府背負不起鐵路高架化建設的105.72億元地方配合款，經政委陳金德協商，配合款下修至57.83億元。議長張勝德昨指出，其實完工後縣府還要負擔一筆14.1億元配合款，總計近72億元。陳金德政委辦公室表示，會請交通部加速行政作業流程。

依交通部鐵道局綜合規畫報告，宜蘭鐵路高架建設總經費501.29億元，地方支付配合款105.72億元分12年編列預算，由於配合經費龐大，嚴重拖垮財政，明年就要編列2億多土地取得配合款。9月間，政委陳金德出面協商請中央同意把配合款下修至57.83億元，主要是免去土地配合款。

縣府表示，至今未收到中央核定下修配合款公文，眼見就要編列明年度預算，縣府10月14日邀請鐵道局前來討論，想了解今後配合款要如何分攤？鐵道局未給明確答案，縣府決定明年仍編列部分土地配合款5千萬元。

縣議會昨總質詢，張勝德表示，鐵道交通本來就是中央該做的建設，讓地方政府來分擔土地取得費用，很沒道理，所以把用地拆遷補償、永久軌道與臨時軌道等土地取得配合款取消，屬天公地道，只是「剛好而已」。

張勝德說，全案並非下修到只需負擔57.83億元，尚有一筆14.1億元，是完工後要付的工程配合款，卻沒算進去，宜蘭每年可運用財源僅14.9億元，少得可憐，若還要配合鐵路髙架經費，一定排擠到其他建設。