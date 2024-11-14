唯一同意票蓋錯 花蓮春日寶石礦續租部落投票99%反對

花蓮玉里鎮山區的春日寶石礦位於原住民區土地，業者希望續租，依修正後礦業法規定請求族人諮商同意。馬太林、洛合谷兩關係部落昨晚投票，擔心汙染水源、土石流，100個家戶有99戶不贊成，唯一贊成票「蓋錯」，投票結果不同意。

春日寶石礦位於玉里鎮馬太林段，礦區面積約77公頃、礦業用地面積約0.67公頃，1977年取得採礦權，主要開採玉髓寶石，因早年申請，未辦過環境影響評估。陳姓業者7月向鎮公所提出「擬定申請續租礦業用地興辦計畫」，申請召集部落會議投票議決，公所10月15日公告，期限到今天。

春日里馬太林、松浦里洛合谷兩個關係部落昨晚在春日里活動中心舉行諮商同意投票，共100戶出席，達到過半的門檻，投票結果99票不同意。春日里長陳青廉說，唯一一票同意其實是長輩勾錯，大家反對的原因，是因為礦區經過簡易自來水取水口，憂心水源受汙染，也怕會有土石流。

一名79歲的鎮民說，他20歲的時候，堤防曾今被沖毀，部落都受損，為了後代站出來投反對票，嚴正表達抗議。出席的縣議員林玉芬也說，族人都很有智慧，對維護環境與保護山林有強烈使命感，支持部落決定。