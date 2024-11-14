通膨荷包緊縮 宜蘭家扶中心募集弱勢家庭年菜、尚缺150萬待援助
為了讓弱勢家庭過好年，宜蘭家庭扶助中心每年幫助840戶貧困及弱勢家庭募集年菜紅包，今年因受到物價上漲及通貨膨脹影響，募集況狀不理想，只有原訂目標五成，還短缺150萬元，家扶請社會各界發揮愛心，捐助關懷弱勢。
宜蘭家扶中心今舉辦「寒冬送暖~家扶小學堂」活動，呼籲各界善心人士伸出援手，活動由宜蘭家扶扶幼主委胡飛虎扮演校長，邀請3對親子家庭參加遊戲體驗，讓大家提前感受新年的喜悅與熱鬧氛圍，「胡校長」問小朋友平常過年家庭會做什麼呢？
來自單親家庭的喬喬童言童語告訴校長，「我們會穿新衣服領紅包，媽媽還會準備很多好吃的年菜，我最喜歡吃魚」。家扶中心表示，這是喬喬家過年的方式，也是中心扶助家庭的縮影，過年團圓是一件多麼幸福美滿的事，張貼春聯、親子同樂放鞭炮，但有些弱勢家庭的過年氣氛未必如此。
宜蘭家扶中心主任陳錫平表示，家扶目前服務縣內貧困及弱勢家庭約840戶、兒童少年約1971名，歲末之際，期待透過社會大眾及各方企業贊助，募集年菜與紅包，大家共同響應一份愛心、慷慨支持，幫助弱勢家庭及兒童過個好年。
另外，今年也安排親子健走活動，明年1月11日在冬山火車站下「一起相挺逗陣行」，邀請接受扶助的家庭親子參與，也歡迎社區民眾報名同歡。
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