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機車改裝排氣管未認證 明年起基隆首次最高罰1萬3800元

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
機車改裝排氣管未認證，明年起基隆首次最高罰1萬3800元。圖／環保局提供
機車改裝排氣管未認證，明年起基隆首次最高罰1萬3800元。圖／環保局提供

明年1月1日起，民眾被路邊攔查時，如被發現車輛使用非原型式排氣管，且未於今年完成變更登記及未使用環境部噪音管制認證的排氣管致妨害安寧者，基隆對首次違規開罰最高1萬3800元。

環境部與交通部為維護民眾生活安寧，確保改裝排氣管的機車噪音值符合噪音管制標準，今年1月起實施機車改裝排氣管認證制度，基隆市環保局配合於今年協助民眾免費檢測非原廠排氣管（即改裝排氣管，且包含副廠排氣管），執行惰轉排氣檢驗及原地噪音檢測。

機車若有安裝「非原廠排氣管」，可購買及安裝「噪音合格認證排氣管」或自費至環境部許可噪音實驗室進行噪音檢測。環保局表示，明年起，若改裝排氣管機車行駛於基隆市，經攔查未經登錄或認證，可開罰最高1萬3800元。

基隆市環保局長馬仲豪表示，基隆市今年2月1日，提高噪音管制法第8條裁罰金額，夜間時段使用未經認證排氣管車輛行駛於道路致妨害安寧，處1萬2000元起跳。

明年1月1日起，被路邊攔查後，若發現車輛使用非原型式排氣管，且未於今年完成變更登記，以及未使用環境部噪音管制認證之排氣管以致妨害安寧者，基隆將依據噪音管制法開罰6000到3萬元，以1萬2000元起跳；併同交通部的道路交通管理處罰條例，處900到1800元罰緩，也就是說，首次違規最高將開罰1萬3800元。

環保局說，已配合環境部執行排氣管認證制度，針對已於環境部替換用排氣管噪音檢驗資訊系統（網址：https://noisecar.moenv.gov.tw/CarSilencer/）登錄者，通知於每周五在柴油車排煙檢測站（暖暖區水源路24-1號）檢驗。

機車改裝排氣管未認證，明年起基隆首次最高罰1萬3800元。圖／環保局提供
機車改裝排氣管未認證，明年起基隆首次最高罰1萬3800元。圖／環保局提供

噪音 基隆 環境部

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