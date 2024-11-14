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台東年平均140個有感地震 展示中心推耐震系統工法

中央社／ 台東縣14日電

根據中央氣象署統計資料，台東每年平均約有140個有感地震，有業者今天設展示中心，推出耐震系統工法供建築界參考，希望讓台東民眾住得更安全。

建築安全履歷協會今天在台東設立「戴雲發AlfaSafe耐震系統工法」展示中心，並邀請台東建築業者座談，提供耐震工法工參考。

協會創會理事長戴雲發表示，台灣位於地震帶，地震發生相當頻繁，小地震對台灣人民來說可說是家常便飯，但偶爾引發的致災性大地震，對於不耐震建築就可能在一夕之間被奪去長久居住的避風港，特別是安身台灣東部地區板塊交界地帶的居民，更應關注自家住宅耐震性能與安全保障。

「看不見的建築內部才是安全的關鍵」，他表示，透過優化傳統RC、傳統SRC的「Alfa Safe耐震系統工法」，能完整達到施工者所設計的耐震標準，這類建築不僅耐震，甚至擁有防裂、防漏水等優勢，將地震風險最小化，真正保障地震帶台灣居住者安全。

他表示，目前全台已有超過500件建案採用此工法，「建築安全履歷協會」盼藉由在東部地區設立展示中心，讓台東地區民眾能更加重視建築施工品質的重要性，不只是建築外觀設計，更應注重內在結構安全，從結構源頭確保住宅品質，這才是住宅能否抵禦地震的關鍵。

根據中央氣象署統計，台灣1年平均4萬次地震，台東地區占12%，約4000至5000次，有感地震約140個，顯著有感地震約20個。

台東 地震 建築

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