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挺台灣棒球花蓮不缺席 戶外應援場場轉播為中華隊加油

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
昨晚首戰韓國，花蓮市長魏嘉彥（右）、縣議員魏嘉賢拿加油棒為中華隊熱力應援。圖／花蓮市公所提供
昨晚首戰韓國，花蓮市長魏嘉彥（右）、縣議員魏嘉賢拿加油棒為中華隊熱力應援。圖／花蓮市公所提供

世界12強棒球賽熱鬧開打，為讓花蓮球迷一起挺台灣，花蓮市公所與遠東百貨花蓮店合作舉辦戶外轉播應援活動，昨晚首戰韓國隊就湧入逾百位球迷熱血加油，扳倒勁敵那一刻氣氛超嗨。市長魏嘉彥說，中華隊比賽場場轉播，歡迎球迷一起來加油。

12強棒球賽B組預賽昨天在台北大巨蛋展開，花蓮球迷不缺席，昨晚在遠百建林廣場舉辦的首場戶外應援，湧入上百球迷，與魏嘉彥、花蓮市民代表會主席李振瑋、縣議員魏嘉賢及遠百花蓮副店長洪偉倫及多位市民代表一同揮舞加油棒，為中華隊加油打氣，中華隊靠著兩發全壘打力克勁敵，贏球那一刻，現場氣氛嗨到最高點。

魏嘉彥說，市公所長期致力推廣運動風氣，希望把花蓮市打造成適合運動的友善城市，從去年世界棒球經典賽到今年12強，都舉辦戶外轉播應援，鼓勵市民一起看球，這次中華隊預賽期間也場場轉播，讓市民盡情加油。

昨晚活動現場花蓮遠百規畫紅不讓美食市集，有多攤美食小吃，還準備限量爆米花供民眾免費兌換，市公所也貼心準備加油棒和野餐墊，看球氣氛熱鬧舒適。

市公所表示，中華隊接下來還有4場賽事，今晚對多明尼加、16日對日本、17日對澳洲、18日對古巴。雖然天兔颱風海警發布，今晚賽事會如期轉播，明天中華隊輪空，若花蓮納入陸警警戒範圍，將暫時撤掉轉播設備，後續賽事轉播狀況，將視颱風影響而定。

花蓮市公所與遠百花蓮店合作，12強中華隊賽事期間，在遠百花蓮店建林廣場舉辦戶外轉播應援，為中華隊加油。圖／花蓮市公所提供
花蓮市公所與遠百花蓮店合作，12強中華隊賽事期間，在遠百花蓮店建林廣場舉辦戶外轉播應援，為中華隊加油。圖／花蓮市公所提供
花蓮市公所與遠百花蓮店合作，12強中華隊賽事期間，在遠百花蓮店建林廣場舉辦戶外轉播應援，為中華隊加油。圖／花蓮市公所提供
花蓮市公所與遠百花蓮店合作，12強中華隊賽事期間，在遠百花蓮店建林廣場舉辦戶外轉播應援，為中華隊加油。圖／花蓮市公所提供
花蓮市公所與遠百花蓮店合作，12強中華隊賽事期間，在遠百花蓮店建林廣場舉辦戶外轉播應援，吸引上百球迷為中華隊加油。圖／花蓮市公所提供
花蓮市公所與遠百花蓮店合作，12強中華隊賽事期間，在遠百花蓮店建林廣場舉辦戶外轉播應援，吸引上百球迷為中華隊加油。圖／花蓮市公所提供

世界棒球12強 美食 花蓮 颱風

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