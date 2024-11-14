快訊

阿里山福美吊橋木棧道斷1死4傷 家屬悲痛：將提國賠

獨／刑事警察局邀金融業開會 全面瞄準撤除社群平台非實名制廣告

嘿！庫克傲秀家中蘋果裝置獨缺它 網笑翻又被對手吐槽：連自家人都不挺

聽新聞
0:00 / 0:00

謝國樑催生 基隆明年生育獎勵金2變3萬、研議凍卵補助

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
市長謝國樑說，明年生育獎勵金將從每胎2萬提高為3萬，市府已編列預算；凍卵補助也將研議，有機會來實施。記者游明煌／翻攝
市長謝國樑說，明年生育獎勵金將從每胎2萬提高為3萬，市府已編列預算；凍卵補助也將研議，有機會來實施。記者游明煌／翻攝

基隆市出生率逐年降低，少子化問題嚴重，議員何淑萍今天在議會質詢時希望市府提高生育獎勵金，並且比照雙北開辦凍卵補助，加強催生。市長謝國樑說，明年生育獎勵金將從每胎2萬提高為3萬，市府已編列預算；凍卵補助也將研議，有機會來實施。

何淑萍今天質詢表示，少子化問題嚴重，希望生育獎勵金從每胎2萬提高為3萬，鼓勵新婚家庭生小孩；另外，現在婦女都晚婚晚育，凍卵補助也很需要，不少其他縣市都有編列，一人一生限一次，建議基隆也可以補助凍卵。

全國已有多個縣市有凍卵補助，桃園補助2萬3千、新竹3萬1千、苗栗2萬1千、雲林3萬、台北市3萬2千、新北3萬元。

市長謝國樑表示，明年生育獎勵金將從每胎2萬提高為3萬，鼓勵大家多生小孩。至於凍卵補助，因為議員爭取，也很關心，市府很重視，他覺得可以補助，但如何來做還要進一步研議，在1個月內給答案。

市府民政處長張淵翔表示，明年生育獎勵預算編列已經確定從每胎2萬的額度增為3萬元，新增約200萬元預算，法規方面，預計在明年第一次議會就會送完成修正的「基隆市婦女生育獎勵金發放自治條例」到議會審議，通過之後即可立即實施每胎2萬變3萬。

目前基隆生1胎獎勵金2萬，2胎4萬，3胎以上類推。市府先前要提高生育獎勵金，但向議會提案廢止「基隆市婦女生育獎勵金發放自治條例」，改以辦法訂定增加調整彈性，但提案被議會程序委員會退回，認為躲避議會監督嫌疑。市府決定修正自治條例再送審。

凍卵 基隆 生育 謝國樑

延伸閱讀

營養午餐出包綠點名她下台 謝國樑：支持處長做好工作

基隆營養午餐藏針頭 綠批謝國樑雙標：教育處長不用下台？

回響／基隆開放騎樓停車綠腳丫占用嚴重 警將全力取締

基隆第6座仁愛室內兒童樂園啟用 謝國樑：黑鳶主題特色

相關新聞

宜蘭鐵路高架配合款不是57.8億！議長爆共計72億「免付土地費剛好而已」

宜蘭縣政府背負不起鐵路高架化建設的105.72億元地方配合款，經政委協商把配合款下修至57.83億元。議長張勝德今天在議...

謝國樑催生 基隆明年生育獎勵金2變3萬、研議凍卵補助

基隆市出生率逐年降低，少子化問題嚴重，議員何淑萍今天在議會質詢時希望市府提高生育獎勵金，並且比照雙北開辦凍卵補助，加強催...

蘭嶼生鮮超市才剛補貨！天兔颱風來襲恐又掃光 鄉民：先買好買滿

山陀兒、康芮颱風才接連襲台，天兔颱風即將逼近台灣，台東蘭嶼首當其衝，島上唯一地區農會生鮮超市才剛完成補貨，今天居民又來搶...

三星蔥沒貨了？今出貨量不到200公斤 蔥農：要兼顧品質

宜蘭三星蔥連續遭到颱風、豪雨侵襲，出貨量銳減，蔥價飆升，日前突破每公斤千元登頂史上最高價。今天蔥價回落到每公斤800元左...

基隆在地餐飲食材使用本地農漁產品 人氣王山海相連羹

基隆市政府為鼓勵在地餐飲業者使用本地農漁產品當食材，推動地產地銷的理念，也提升民眾對基隆優質農漁產品的認識，共有10家餐...

宜蘭連日大雨 三星蔥沒貨了！停止供應2周

康芮颱風走沒多久，宜蘭連日逢雨災，三星蔥飆出史上最高價的每公斤破千元。蔥農表示，現在已經不是產量減少的問題，而是完全沒有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。