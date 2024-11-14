謝國樑催生 基隆明年生育獎勵金2變3萬、研議凍卵補助

基隆市出生率逐年降低，少子化問題嚴重，議員何淑萍今天在議會質詢時希望市府提高生育獎勵金，並且比照雙北開辦凍卵補助，加強催生。市長謝國樑說，明年生育獎勵金將從每胎2萬提高為3萬，市府已編列預算；凍卵補助也將研議，有機會來實施。

何淑萍今天質詢表示，少子化問題嚴重，希望生育獎勵金從每胎2萬提高為3萬，鼓勵新婚家庭生小孩；另外，現在婦女都晚婚晚育，凍卵補助也很需要，不少其他縣市都有編列，一人一生限一次，建議基隆也可以補助凍卵。

全國已有多個縣市有凍卵補助，桃園補助2萬3千、新竹3萬1千、苗栗2萬1千、雲林3萬、台北市3萬2千、新北3萬元。

市長謝國樑表示，明年生育獎勵金將從每胎2萬提高為3萬，鼓勵大家多生小孩。至於凍卵補助，因為議員爭取，也很關心，市府很重視，他覺得可以補助，但如何來做還要進一步研議，在1個月內給答案。

市府民政處長張淵翔表示，明年生育獎勵預算編列已經確定從每胎2萬的額度增為3萬元，新增約200萬元預算，法規方面，預計在明年第一次議會就會送完成修正的「基隆市婦女生育獎勵金發放自治條例」到議會審議，通過之後即可立即實施每胎2萬變3萬。

目前基隆生1胎獎勵金2萬，2胎4萬，3胎以上類推。市府先前要提高生育獎勵金，但向議會提案廢止「基隆市婦女生育獎勵金發放自治條例」，改以辦法訂定增加調整彈性，但提案被議會程序委員會退回，認為躲避議會監督嫌疑。市府決定修正自治條例再送審。