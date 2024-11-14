宜蘭鐵路高架配合款不是57.8億！議長爆共計72億「免付土地費剛好而已」

宜蘭縣政府背負不起鐵路高架化建設的105.72億元地方配合款，經政委協商把配合款下修至57.83億元。議長張勝德今天在議會爆出，其實完工後縣府還要負擔一筆14.1億元配合款，總計將近72億元，並非57.83億元，何況至今未接獲中央核定下修公文，縣府明年仍籌編配合款預算。

依交通部鐵道局綜合規劃報告，宜蘭鐵路高架建設總經費501.29億元，地方支付配合款105.72億元分12年編列預算，由於配合經費龐大，嚴重拖垮財政，明年就要編列2億多土地取得配合款。9月間，政委陳金德出面協商請中央同意把配合款下修至57.83億元，主要是免去土地配合款。

縣政府表示，至今尚未收到中央核定下修配合款公文，眼見就要編列明年度預算，縣府10月24日邀請鐵道局前來討論，想了解今後的配合款要如何分攤？鐵道局人員當場未給明確答案，縣府決定明年仍編列部分土地配合款5000萬元。

縣議會今天進行總質詢，議長張勝德表示，鐵道交通本來就是中央該做的建設，取得土地後也歸中央所有，讓地方政府來分擔土地取得費用，很沒道理，所以把用地拆遷補償、永久軌道與臨時軌道等土地取得配合款取消，實屬天公地道，只是「剛好而已」。

張勝德進一步爆出，全案就是不用支付土地配合款33.79億元，並非砍半下修到只需負擔57.83億元，尚有一筆14.1億元完工後要付的工程配合款沒算進去，所以原本105.72億扣除33.79億元，縣政府最後真正要負擔是71.93億元。

張勝德表示，鐵路平交道造成交通阻塞，送醫搶災都不便，這些問題長年由地方民眾承擔；鐵道屬於國家建設，興建經費應由中央全額支付，尤其針對財政困難的宜蘭，每年可運用財源僅14.9億元，少得可憐，若還要配合鐵路髙架經費，一定排擠到其它建設，呼籲中央地方一條心，不要分政黨，省下的錢可以去充實更多建設，才是宜蘭之福。